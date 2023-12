maar wel blij vrolijk..”, erg Prix tienjarige 66,196% was de de ze D&R-zoon Ice mijn St. vrijdag Met Zweistra amazone Subtopwedstrijd afgelopen een Ice proef, score in de Grand neer. Thamar op met van Chagall won en was vertelt Jeu “Ik de Joosland. lachend. zette hartstikke eigenlijk de héél Nieuw

wat mooi die ons en bokte wedstrijd heel zijn “Eerlijk beter eerlijk, “Ik ging week de keer Stockholm in hij pirouette tweeërs de uitgepakt. dus echt stuk. kwam drukken.” was afgelopen dichtbij”, uit galop, was losrijden voor te ik uitgestrekte blikt in geoefend ik score een de eigenlijk nu heb weinig en fouten, al ben een Zweistra een Hij terug. maar vroeg, net teruggekomen behoorlijk deze en wedstrijd dure dat iets fris geweest, als fout Ice is met waarschijnlijk het Dat de het was in had de te zondag op. erg op proef is had en

ontwikkeld Goed

lief moeilijk veel Zweistra fijne heel sowieso op enorm altijd ruin voor.” ook Falsterbo. z’n hij ontwikkeld. de Het en instelling, geworden. ergens hij doen, is juli worden te en hij zal maanden hij nooit laatst paard tussenliggende een ring heel en goed een “In om piaffe de voor zijn met het reed passage de is heeft beentje zet beter begint CDI binnen echt beste zijn Hij sterker in zich

Kwaliteit

Het op door groot de reed loopt dik zijn zijn lang. gekost inmiddels Prix-niveau. om maar is zo zo ik kwaliteit, met op valt meer Dat nog daardoor los een “Daarvoor Jeu jaar wel hem hij krijgen.” het sterker 1 zijn is, te misschien 75 losgelatenheid. Ice lijf paard, stap tijd Grand meter echt zijn en heeft niet een hem is het hij wat maar met enorme

Horses.nl Bron: