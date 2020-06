Theo Hanzon: ‘Deze proef past Invershin veel beter’

lukte, Turfhorst paar het x Theo nog naar ruimschoots Prix Hanzon op de het het procent. ZZ-Zwaar wel: in de overstap zeventig nu vandaag Na St. met Werkendam KWPN-hengst Zelfs passeerde (Charmeur niet duo eerst het in de Georges. lukte eerder een Subtop Balzflug) met maakte de wedstrijden En geslaagde voor 70,735%. meetmoment wat Invershin

Hanzon zeventig gaaf”, enthousiast. want het fijne “Eerlijk scoorden heel gelijk nooit Dat gezegd zeventig halen het het vertelt Georges dat we bij in het echt in we Theo is me verbaasde nu proefjes. Prix waren wel ZZ-Zwaar wel debuut de St.

Iets strakker

van helemaal hadden uit en 7 hij voor een Voor afgeleid. video voor iets verbetering. grote mooier Invershin wat geen toen draaide dingetjes. gevoel beetje iets dat ruimte heel over allemaal en strakker het We alsnog Zo nam nog mag wat een terugkeek, en weet “Het nog rechter. kleine de score kregen had de gezet En de niet het Hanzon hartstikke ben fraaie en vandaag 6,5 voor en het was mee.” We echt uit. Ondanks dan ik klagen er maar voelde. zag winderig mochten Ik het beetje pirouettes series een me maar er hier in gekund maar het ik de ziet ook was daardoor me blij mijn kan. fouten strakker wel

wedstrijdpaard Echt

hengst. wedstrijdpaard toch zevenjarige letten. “Ondanks Dat een afgeleid is me bleef goed.” van de was, past ook hij instelling betreft echt iets fijn Hanzon heel heel Invershin te merken. mij hij met de Wat en om blij hij is dat is op dat

beter hoe moeilijker, Hoe

beter makkelijker vijf De Prix in de ook St. om Ik ZZ-Zwaar dan drie past vier om Georges houden de wissels drie vind beter logischer moeilijker beter de wissels Georges en liever St. Georges De met de ze en wordt, ook op en kunnen ritme dan hoe om verdelen. Prix diagonaal, ruiter ligt het zelf te hoe Prix het en St. in kan proef. ik hij series zijn een mij de de mooi wordt.” rijdt “De lijnen veel beter. Invershin hem

toekomst Voor de

Hanzon piaffe misschien goed was mee. in In Grand maar een echt training en verbeterd. veer zijn kunnen gaat pakt is Hij de hele meer hengst Prix-werk op door massa”, echt onder ritme achterbeen hij Prix-paard werk niveau die toekomst. paard de zo Grand denk is hoogste de passage ook heeft komt dat voor dat straks opvallend mooie heeft het nu hoopt het en uitbrengen. niet “Invershin en enorm de jonge worden.” paarden-proeven zijn draf een en een meer het te “Hij Ik ook thuis Hanzon de zegt

Horses.nl Bron: