Theo Hanzon en Lucky Man Sollenburg stromen succesvol door naar de Inter II: ‘Ik zie echt een Grand Prix paard in hem’

Savannah Pieters
Theo Hanzon met Lucky Man Sollenburg. Foto: Sanne Wiering
Door Savannah Pieters

Na al fraaie resultaten in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour hield Theo Hanzon de Grand Galaxy Win-zoon Lucky Man Sollenburg sinds april thuis om verder te trainen richting de Zware Tour. Gisteren kwam de negenjarige ruin op de derde dag van de Subtop-driedaagse in Deurne voor de tweede keer aan de start in de Intermédiaire II en dat deed hij met succes. Met 70,44% won de combinatie de met de Grand Prix gecombineerde rubriek.

