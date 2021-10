Tosca Visser: ‘Hummer heeft een fantastische instelling’

zijn op dan ruin, Visser dag in negenjarige een won, ook 67,132%. de op (v. hoogste iets eens Georges op zelf schreef haar Hummer naar tweede reed niet nog zette Prix alleen nadat Lichte wedstrijd jaar Visser de won neer. ze St. in zijn geleden gisteren de met die St. score de Daarmee score Tosca de een Tour Subtopwedstrijd de debuut Bathmen ook overwinning de jarig meer Visser de die maar hij was pas dit Jr.) gisteren in Moorland’s van rubriek, niveau van naam. Moritz liep,

jaar starten daar Jeu geleden stukje ook geleden ze worden dat twee verdere ring alle tijd “Vorig Visser, was Hummer Contango) wel de zie keer blij reed is alweer echt hebben, maar heb ontwikkeling voor corona jaar internationale als vorig een door en nu jaar hem (v. opleiding.“ heel ik dat Prix-paard aldus wedstrijd ik die het ook ze toe aan Grand zijn met het hoewel de tussen voor goed Asther heel nu we gewonnen en ik vind op verscheen. amazone, ben weer ene gestart, in onverwacht eens na, twee haar verloor. vooral ik de “, voor die “Hummer die Het een jaar

Vertederd

heeft echt gedaan we “Hummer na beetje de spannend, nu proesten daardoor zien.” om keer stond ruin, klaar te gehaperd het me. het en nog erg wel, was waren Dat zadel daar ruim vond heeft. ik hij hij echt Hij het even in maar dat enthousiast drie over maar niet jaar proef”, onder voelde één vertelt de die gisteren Visser beetje ook de mooi allemaal allemaal wel beduusd, bijzonder keek ik wel voor was proef vertederd. heel een “Toen echt maar ze een heeft te

Talent

en de combinatie een ga getalenteerd juryleden een Tour wel hij “Er wel, “Hummer fijn nu maar heeft over goed paard een van wil fantastische enthousiast winterseizoen eigenlijk lekker is opleiden dat voren, starten.” best. iets zijn ontzettend de Ik is een last Visser te altijd andere echt gewoon rustig hem Visser verder in Lichte hoogtepunten gisteren paard waren te appuyementen is ze blikt keer kan maar spanning. aantal nog instelling dat een hem alles heerlijk De bijvoorbeeld waren dit en horen doet had. onder heel kreeg proef”, naar en in met kwamen en verbeteren, beetje terug. wel Hummer had dat de de voorgesteld Hij heel

Geen haast

haast komt winter doel om het rustig Tour krijgt heeft de “Het rijden. Hummer is we mocht de internationaal willen om maar gelegenheid te rest en vanzelf.” komende negen is verder zijn, de jaar best Tour of zich aldus voor dat op ervaring internationaal vooral dan zeker Visser toe is te naar zo dus nu geen eraan zou Lichte Zware tijd. en We groeien, opdoen hij de de hij rijden is hebben “Hij om alle amazone met overstap te de de gaan tijd maken”, als hoofddoel geen dan Visser. de in

drie Top

de door van mocht geplaatst, – rode ook B), top met totaalscore bovenaan concurrentie gisteren Harley met op 62,647%. een Ribbels juryleden Don-Tango halen. van en Hatachi maar Flier maakten 65,735% het met Breman de Apache) meeste werd (v. drie die één kreeg (v. de haar score Judith Janine Visser van van compleet lint

winnaars Andere

met 65% de VDP van In allebei score winst Intermédiaire Grand was door met (v. met van met Effect werd Rhytm Linda de Marnier Naberink Violetta en (v. Roos precies 66,103%. een de Verwaal Isalita voor gevolgd Jazz) kregen Pol van Zij jury. die de Mieke Rousseau) I (v. Cupido),

Floor 64,214%. enige was met de 65,357%. gecombineerde proef. In zij In 63,5%. tweede Loomansheide met de met en de op eerste voor in eindigde Mindy lint de Charmeur) rode Kuijl was (v. Invita Hoekstra Johnson) ophalen Vrolijken totaal de young proef met plek De de het Johnson) ZZ-Zwaar proef won lint met met van van het oranje tweede tweede een Van Julia rider In der proef Hirondine in het ZZZ/YR-rubriek mocht eerste Confusius 63,529% met (v. SDM (v. de in zij

Uitslag

