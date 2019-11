Unanieme zege met ruim 73% voor Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin

Met een totaalscore van 73,60% ging Madeleine Witte-Vrees er donderdag met Finnländerin KS (v. Fidertanz) unaniem met de overwinning vandoor in de Lichte Tour op de Subtopwedstrijd in Beuningen. Het was pas de derde wedstrijd voor het duo, dat half september een winnend debuut maakte in de wedstrijdring met een score van ruim 71%. "Ze ging nu alweer een stuk fijner dan de vorige keer en we hadden echt een paar hele mooie cijfers op de lijst", aldus de uitermate tevreden amazone.

“Ik rijd haar nog niet zo heel lang en we kennen elkaar nog niet zo heel goed, maar ze heeft al grote vorderingen gemaakt”, vervolgt Witte-Vrees. “Afgelopen zomer liep ze nog ZZ-Licht met Suzanne Kleijwegt, die haar heel netjes heeft opgeleid. Ik wil met haar naar de Grand Prix, maar dat ga ik pas doen als ze daar echt klaar voor is. Nu is ze af en toe nog wat groen en mist ze wat wedstrijdervaring, daarom neem ik haar zo nu en dan mee in de Lichte Tour, als ze dan straks Zware Tour kan lopen dan hoeft ze niet eerst wedstrijdervaring op te doen.”

Negens

Witte-Vrees kreeg meerdere mooie punten van de jury vandaag, maar was vooral in haar nopjes met de instelling van haar nieuwe merrie. “We hadden vandaag negens voor het schouderbinnenwaarts, de series om de drie en het afgroeten. Dat zijn toch echt hele leuke punten”, blikt de amazone terug op haar proef. “Maar ze laat zich ook gewoon heel fijn rijden en is zo’n fijn paard om mee te werken. Dat is een groot pluspunt. Daarbij heeft ze ook een hele goede stap en draf en kan ze super mooie wissels maken. ”

Nicole Werner

De amazone neemt de negenjarige merrie ook regelmatig mee naar Nicole Werner, waar ze sinds afgelopen zomer bij traint en de twee werken thuis al serieus richting de Grand Prix. “Ze heeft echt al een hele goede piaffe en ze doet ook de eners al erg mooi”, vertelt Witte. “Maar ik ga pas echt Grand Prix rijden als alles nog wat meer bevestigd is. Daar is Nicole het mee eens en daar nemen de dan ook ook gewoon de tijd voor.”

Andere ‘nieuwe’ paarden

Met Finnländerin zal het waarschijnlijk dus nog even duren voordat ze op het hoogste niveau de ring in komt, maar met haar andere ‘nieuwe’ troef En Vogue (v. Apache) wordt achter de schermen ook hard gewerkt. “Met En Vogue zijn we ook de overstap aan het voorbereiden naar de Grand Prix”, vertelt Witte, die de Apache-dochter die ze samen met Trea Mulder Dolsma in eigendom heeft. “Met haar heb ik dit jaar ook een keer Lichte Tour gereden, maar zij gaat straks in een keer door.”

Cennin

Witte-Vrees had dit jaar met haar beide Grand Prix-paarden Cennin (v. Vivaldi) en Charmeur (v. Florencio) pech toen ze een kleine blessure opliepen en dat hield de amazone enige tijd buiten de ring. Cennin is inmiddels alweer goed aan het werk, maar de wereldbekercyclus laat de amazone dit jaar aan zich voorbij gaan. “Cennin is echt weer lekker aan de gang, maar de WB-wedstrijden komen te vroeg nu”, aldus Witte. “Ik neem Finnländerin gewoon af en toe mee en train thuis gewoon lekker verder.”

Rode lint

Tessa Fleskens mocht het rode lint ophalen in deze rubriek. Zij kreeg 61,47% voor haar proef met Unique D (v. Gribaldi).

Bron: Horses.nl