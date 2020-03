Vai Bruntink knalt naar bijna 73% in Inter II: ‘Veel verwachtingen van’

Twee maanden na het debuut in de Intermédiaire II - waar ze overigens al bijna 70% behaalde - reed Vai Bruntink haar elegante merrie Darabel (Westpoint x Don Schufro) zondagmiddag naar 72,87% in de Inter II op de Subtopwedstrijd in Emmen. De amazone is vol enthousiasme: "Ik kan merken dat ze in het werk groeit en dat het nu al zoveel makkelijker is dan een paar maanden geleden."

“De overstap van de Lichte Tour naar de Zware Tour is een hele grote. Darabel heeft daarin de laatste tijd echt aan kracht gewonnen. Vooral de piaffe en passage zijn al veel makkelijker geworden. De passage mag ze nog meer afdruk in krijgen, maar ze laat echt al een hele mooie techniek in de piaffe zien. Daar kreeg ze vandaag ook een zeven en zelfs een acht voor. Verder scoort ze heel goed met de wisselseries.”

Ruimte voor groei

“De proef was van begin tot eind heel mooi vloeiend en ik denk dat het gemak waarmee ze de ring doorloopt, ook zo aanspreekt. Als ze zich de komende maanden door blijft ontwikkelen, heb ik wel heel veel verwachtingen van haar. Dat ze zo scoort met nog zoveel ruimte voor groei, kan ik alleen maar heel enthousiast van worden.” Ze vervolgt: “Alvorens ik de overstap naar de Grand Prix maak, blijf ik haar eerst nog een aantal maanden rustig doortrainen en af en toe in de Inter II starten.”

Ander kaliber

Bruntink reed al een aantal paarden op Grand Prix-niveau, maar heeft in Darabel en Ebony (Painted Black x Jazz) twee bijzondere paarden voor de toekomst. “Het is fijn dat ik zelf al wat meters in de Grand Prix heb kunnen maken, maar Darabel en Ebony zijn wel twee paarden van een heel ander kaliber. Darabel is heel licht en gevoelig om te rijden en hoewel ik veel geluk heb met al mijn paarden, is zij wel heel speciaal voor me. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik zou het heel gaaf vinden om met haar door te kunnen groeien naar de top.”

Zware Tour

In de Inter II nam Bruntink ruim elf procent voorsprong op Marsja Dijkman en Stal Chardon’s Erona (v. Westpoint). In de Grand Prix werd de hoogste score van 67,61% behaald door Anouk Noordman en Atze (v. Astor). Laura Quint stuurde Edison (v. Johnson) met 66,15% naar de tweede plaats en Lisanne Veenje mocht voor haar proef met Friezen Exklusiv Wirdmer (v. Beart 411) het witte lint in ontvangst nemen.

Dubbel winst

Voor Noordman was er in Emmen nog meer succes. Met Hacienna (v. Ampère) won ze met 62,72% namelijk ook de Prix St. Georges. Olaf Fetzer eindigde hier op plaats twee met Cala Luna (v. For Compliment) en Saskia Knol stuurde ShipFund’s Hadolly (v. Chippendale) met 61,91% naar de derde plaats. Maaike Hofman eiste met Don Diablo (v. Wynton) en een score van 67,28% de zege in de Inter I op. Zoë Zwiggelaar volgde met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) op twee.

Uitslag.

Lees ook:

Bron: Horses.nl