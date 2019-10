Vai Bruntink wint ZZ-Zwaar debuut met nieuw talent

Vai Bruntink koos de Subtopwedstrijd in Sonnega zondag uit om met Halesta (v. Quadroneur) in het ZZ-Zwaar te debuteren en sloot het optreden winnend af met net geen 66%. "Er is nog genoeg te verbeteren, maar ik ben echt heel blij dat het allemaal op zijn plek begint te vallen nu en heb veel verwachtingen van deze merrie voor de toekomst", reageert Vai Bruntink na afloop.

Hoewel Halesta vandaag haar Subtopdebuut maakte is de merrie voor Bruntink niet echt een nieuw talent. De amazone heeft de zwarte imposante merrie al een tijd onder het zadel, maar hield haar een hele tijd thuis. “Ik heb haar een keertje mee genomen in het Z2, maar verder heeft ze nog geen wedstrijdervaring”, vertelt Bruntink. “In de proef zaten vandaag dan ook echt nog wel wat verbeterpuntjes en wat groenigheidjes, maar ik ben van plan om haar nu de komende tijd wel wat vaker mee te nemen, dan komt dat ook weer goed.”

Op safe

Bruntink is lovend over de draftour van de merrie en ook over haar stap, maar heeft in de galoptour nog wat huiswerk. “Ik wil heel graag dat ze de wissels nog wat rechter springt en dat de series nog wat meer naar voren zijn, maar dat is ook nog een stukje groenigheid”, vertelt Bruntink. “En daarbij heb ik zelf ook een beetje op safe gereden en niet het onderste uit de kan gehaald. Het was toch de eerste keer en dan wil je vooral een nette proef neer zetten.”

Kilometers maken

De merrie, die Bruntink in gedeeld eigendom heeft met Stal 104, moet nu volgens de amazone eerst wat meer ervaring op gaan doen en daarom gaat ze de komende tijd nog wat kilometers maken in het ZZ-Zwaar. “Ik weet nog niet precies wanneer ik een overstap wil maken naar de Lichte Tour, maar ik denk dat die proef haar straks ook heel goed zal liggen”, blikt de amazone vooruit. “De score kan ook echt nog een stuk omhoog hoor, maar voor nu ben ik zo blij met hoe ze voor me aan het werk wil, de punten komen dan vanzelf wel.”

Top drie

Bruntink won de rubriek unaniem met Halesta met 65,857% en werd in de uitslag gevolgd door Dominique Veenstra met AHB Gio Black (v. Andretti) met 63,643%. Het witte lint was voor Iris Verheij met Epril W (v. Wynton), die 62,571% kreeg van de jury.

Tweede rubriek

In de tweede rubriek ZZ-Zwaar, waarin Bruntink niet mee deed, was het oranje lint voor Kenna Bakker met De Mersken Ginfonia K (v. Oscar). De amazone eindigde in de eerste proef net buiten de prijzen met ruim 61%, maar deed er in de tweede proef een schepje bovenop en kwam uit op 63,357%. Veenstra eindigde opnieuw op de tweede plaats met 62,357% en in deze rubriek eindigde Marije van Kersbergen op de derde plaats met Tarpania’s Hollywood (v. Fürst Romancier) met haar totaal van 60,643%.

Lichte Tour

In de Lichte Tour was de hoogste score voor Judith Pietersen met Limited Edition (v. Uldrik), die vorig weekend haar debuut maakte in de Prix St. Georges met de hengst. Het duo won de rubriek unaniem met een totaal van 67,721% en zette daarmee ook de hoogste score van de dag neer in Sonnega. Kristel van Duren -Bodewes eindigde in deze rubriek op de tweede plaats met Farfelu D.E.S. (v. Uphill) met een totaal van 65,147%. Jolanda de Nekker maakte de top drie compleet met Empire SDN (v. Jazz) met een totaal van 64,044%.

Jeugd

Er stond in Sonnega ook nog een kleine gecombineerde junioren- en young riderrubriek op het programma. Nina Woerts, die vorige week haar juniorendebuut won met 63%, kreeg vandaag 65,682% voor haar proef met Catwalk STH (v. Voice) en schreef daarmee de tweede overwinning op rij op haar naam.

*Uitslag volgt*

Bron: Horses.nl