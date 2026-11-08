Veelbelovend Inter II-debuut voor Charlotte Fry en Ilegro: ‘Hij heeft het complete pakket’

Savannah Pieters
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Veelbelovend Inter II-debuut voor Charlotte Fry en Ilegro: ‘Hij heeft het complete pakket’ featured image
Charlotte Fry met Ilegro. Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Savannah Pieters

Charlotte Fry en de KWPN-goedgekeurde hengst Ilegro (Inclusive x Negro) waren op (inter)nationaal Lichte Tour-niveau al bijzonder succesvol. Op Indoor Oosteind lieten ze zien klaar te zijn voor de volgende stap. De achtjarige hengst debuteerde in de Intermédiaire II met een veelbelovende score van 71,323% en stak daarmee met kop en schouders boven de concurrentie uit.


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