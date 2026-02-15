Veelbelovend Zware Tour-debuut voor Daniëlle Heijkoop en Mac Toto USB

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Veelbelovend Zware Tour-debuut voor Daniëlle Heijkoop en Mac Toto USB featured image
Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Daniëlle Heijkoop en voormalig Pavo Cup-winnaar Mac Toto USB (Glock’s Toto Jr. x Jazz) hebben bij hun debuut in de Zware Tour de hooggespannen verwachtingen meer dan waargemaakt. Met 72,50% op het protocol reed de combinatie zich maar liefst zeven procent los van de nummer twee. Hoewel de amazone voor nu zeer tevreden is, weet ze dat er nog veel meer in het vat zit. “Ik denk dat hij straks echt voor negens kan piafferen en passageren.”


