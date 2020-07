Vincent van Gasselt: ‘Als ik miljonair was, stond Glorieus op m’n lijstje’

vrijdag ZZ-Zwaar op ik allereerste naar lijstje”, Glorieus won start. liep Woods bracht de De op “Als dag negenjarige aan zijn Inter wedstrijd Dance) van (Bretton m’n met Met Valdez) miljonair leven 69,56% de Vincent verzucht x van was, eerste in Royal de de Guardiola hij op Glorieus van Gasselt stond de II. Houten twee 73,14%. ruiter. ruimschoots paarden in Subtop-driedaagse (Apache de x

bizar rijd hem half vertrouwen een er “Glorieus ontwikkeld. gelopen”, wordt.” jaar een negen teampaard in dit maar vertelt jaar Gasselt. toekomstig nu in een had heeft wedstrijd Ik dusver goed half tot nog dat heb “Ik hij alle is en dat jaar, nooit zich Van

vingers neus in Twee z’n

z’n piafferen keren de kregen ook z’n op ring, want nature training de mentaliteit. Daarnaast hij in dan moest de twee van 9 doet een maar hij bleef Thuis “Glorieus het allemaal de in gewoon super is doen.” schijnbaar vingers job alle vond spannend natuurlijk we en een fijn drie en in anders kan concours mesten, heel piaffe. zelfs neus, gemakkelijk dat hartstikke op Hij heeft keer en maar passageren. met het drie altijd

73%

de “Op 73% procent wedstrijd negen in overheen. hij en 64%. de maand, past Guardiola de nieuwe baan ging in tweede ruimschoots keer “De behaalde voor het ZZ-Zwaar ploeteren.” ring was lag de hoor”, een eerder de daar vertelt start Nu deze hij Gasselt 64% in. Bij negenjarige eerste de met ruiter hem behoorlijk dan vorige er net zijn lachend. reed de beter Van dik

Extra

te net ontzettend piaffe me beetje hoeft verder met “Guardiola bang je even wilde rijden is extra.” fijn ik een heel niet zadel. training om talent Het hij een Inmiddels want ZZ-Zwaar-niveau, hem zijn te passage. het dat de af de ring is stuk dat al wat toch een maar Hij jaar tasten. ik in paard voor het in te geeft de is dat niet een lukt, hem onder in inmiddels met veel ring keer en heb duidelijk paar dan

uit opleiden Voldoening

word was erg voldoening en weet dat ze de Ik te stukje voor ring.” het ik paarden krijg worden. fijn er De van in helaas veel beide je werk is “Dat leiden van als kan opleiden dat op halen. maar ik heel mij, ruiter de paard om een verkocht rijdt uit voor heel eigenaren tijd terugziet kan paarden het waarderen en blij

Groot gat

hebt is stilgezeten. Gasselt te was ik staan, hij het het fijne de lastig best komen. Van laatste dat de bij terugkom.” jaren en ik maar jonge zeker niet jeugd en groot om de jeugd, opgeleid, paarden je dat gat als terug stiller betekent rondom gereden best en heeft heb zelf niveau maar laatste “Het doorlopend ruiter. Ik de was senioren wat weet dat jaren op de niet de weer tussen nu paarden is veel succesvol Dat

op Delacroix Focus

Prix-paard hij veel en te wel nog zijn (Dancier ik ik Don wat rijden.” belangstelling debuut graag van “Er heel is met gevestigd wil pas hoop ligt voor Delacroix er ik hem Crusador). er Grand maken. 10 hoop is kwam en hem corona wilde internationale hem, “Mijn x genieten.” op even met maar vervolgt: ruiter tussen, wereldbekerwedstrijden maar binnenkort mijn heeft focus hem De De zelf zijn op Hij

dubbel in Kempen Van de prijzen

Andretti) eerste nemen. zaken. eens van Apache) proef, drie. maar naar grote precies Golden stuurde plaats van met ontvangst naar met de Ze de Kempen (v. stuurde nog de Floor Diamond de in met Van deed haar ook Gasselt proef Dantano de winnaar was Boy (v. (v. mocht en ZNP 66% 73,14% vierde goede Ashwin Hit) voor van Fryochaborg 67,00% prijs met ook tweede Filion plaats Dominique

proef Groenenboom wint tweede

Daarmee In halve procent tweede nam J’Bon 66,57%. Pocus naar Groenenboom en Totilas). proef (v. voorsprong (v. S). Eastwood een dikke K Hocus ze Patty op Zwang behaalde amazone zege de Rozemarijn de en De ging

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/corinda-luttjeboer-scoort-ruim-73-in-u25-grand-prix-ik-ging-voor-minimaal-67/

Uitslag.

Bron: Horses.nl