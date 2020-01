Vincent van Gasselt: ‘Mijn zenuwen zaten in de weg’

Op de Subtopwedstrijd in Luttenberg ging de overwinning in de gecombineerde Zware Tour-rubriek zaterdag naar Vincent van Gasselt met Delacroix (v. Dancier). Het duo kwam voor het eerst uit in de Grand Prix en kreeg 65,761% voor dit debuut. "Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb", begint de ruiter enthousiast te vertellen. "Maar mijn zenuwen zaten ons vandaag in de weg."

“Hij is echt mijn aller-, allerbeste vriend”, vertelt de ruiter verder over de zwartbruine ruin. “En we doen wederzijds alles voor elkaar, maar ik was zo zenuwachtig dat ik niet goed bleef rijden en toen wist hij het ook niet meer.”

Lichte Tour wel comfortabel

“Toen ik bezig was met de proef toen dacht ik echt bij mezelf ‘wat is de Grand Prix toch moeilijk'”, vervolgt Van Gasselt lachend. “Ik heb natuurlijk een tijdje Lichte Tour gereden en vond dat allemaal wel heel comfortabel, maar zelfs de overstap van Inter II naar Grand Prix is nog best behoorlijk, dat valt echt niet mee.”

Overbluft

Delacroix was ook al even niet mee geweest op wedstrijd en reageerde ook een beetje op de omgeving. “De ring is heel mooi aangelegd en aangekleed in Luttenberg en toen we naar binnen reden voelde ik dat hij echt een beetje overbluft was door die hele entourage”, blikt Van Gasselt terug. “Daar kon ik ook aan merken dat hij weer wat vaker mee moet.”

Hoogtepunten

De passage was een van de hoogtepunten in de proef volgens de ruiter, net als de pirouettes en de series. “Het klinkt een beetje suf misschien, maar hij moest mesten en dat zat hem de hele proef een beetje dwars”, vervolgt Van Gasselt . “Daardoor ging de piaffe, die hij wel heel goed kan, minder goed dan ik gewend ben. Uiteindelijk ging hij mesten tijdens de eners, die hij evengoed nog netjes allemaal door sprong, maar dat is bijna het einde van de proef.”

Foutje

“We moeten nu gewoon een beetje kilometers gaan maken op dit niveau. Hij mag nog wat sterker worden, maar hij is ook pas tien en ik moet zelf ook gewoon even weer wat routine krijgen”, aldus de ruiter. “Ik was vandaag bijvoorbeeld met de zigzag in galop al klaar op de X, dat was een duur foutje, dat is echt niet nodig.”

Internationaal

Van Gastel heeft de wedstrijdagenda nog niet volgepland met Delacroix, maar wil in de toekomst graag internationaal gaan starten met de ruin. “Hij is echt een heel gaaf paard en heeft in alle klassen tot en met in de Inter II dikke scores boven de zeventig procent gelopen. Dat kan hij ook in de Grand Prix”, aldus Van Gasselt.

Bron: Horses.nl