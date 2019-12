Violetta van de Pol: ‘Hij werd al bang van mijn kleine teen’

Violetta van de Pol maakte twee maanden geleden een geslaagd debuut in de Subtop en vandaag ging er bij hun tweede optreden in het ZZ-Zwaar een flinke schep bovenop. Met haar eigengefokte Grand Marnier VDP (Rousseau x Lancet) noteerde ze op de Subtopwedstrijd in Westervoort 67,143% en 68,824%. Met die scores won het duo met grote afstand beide proeven.

“We zijn lekker bezig en dit is echt heel leuk”, vertelt Violetta van de Pol enthousiast. Bij haar Subtopdebuut werd ze al eerste en derde met ruim 66% en 64% en nu verbeterde ze die scores aanzienlijk.

Boven de meetstok

De inmiddels achtjarige Grand Marnier werd door Van de Pol zelf gefokt en het begin met de grote ruin was nog niet zo makkelijk. “Hij komt boven onze meetstok uit en die is 1,80. Ik denk dat hij wel 1,83 is maar hij heeft een heel klein hartje. Hij is altijd een iets bijzonder paard geweest. Bij het zadelmak maken was ik zelf zwanger en toen heeft een andere ruiter hem een tijdje gereden. Die is er een keer vanaf afgevallen en daar is Lange Frans, zoals we hem thuis noemen, heel bang van geworden. Daar heeft hij een trauma aan over gehouden”, blikt Van de Pol terug.

Beetje respecteren

“Toen zijn we er mee gestopt en na mijn bevalling ben ik hem hem rustig gaan oppakken. Hij werd al heel bang als ik met mijn kleine teen bewoog en we zijn menig rondje in keiharde galop rond gegaan”, zegt Van de Pol lachend die de klik gevonden heeft en rekening houdt met de sensibele aard van haar Rousseau-zoon. “In spannende situaties voel ik zijn hartje tekeer gaan en ik doe bijvoorbeeld mijn jas niet uit als ik erop zit. En je kan hem niet zonder aankondiging benaderen. Ik moet hem een beetje respecteren. Maar het is een heel leuk paard, hij heeft altijd goede zin en wil graag werken. Hij kan snel schrikken maar ik heb altijd gedacht: het komt wel goed. Inmiddels kan ik echt op hem vertrouwen.”

Hele nieuwe wereld

Voor Van de Pol is Grand Marnier haar eerste paard in de Subtop. “Dit is een hele nieuwe wereld voor mij”, zegt de amazone die traint bij Marleen le Mat. “Marleen leert me alles en neemt me onder haar hoede. Dat is echt heel leuk. Als zij zegt dat het kan, dan kan het. Ik houd mijn paarden best lang thuis en ben niet iemand die iedere week op concours gaat. Ik heb hem thuis rustig klaargemaakt en toen zijn we in het Z1 wat ringervaring op gaan doen.”

Nog wat huiswerk

Na twee wedstrijden in het ZZ-Zwaar staat de teller nu op zeven winstpunten waarmee de Prix St. Georges in zicht komt. “Na ons debuut zat er zat alweer een tijdje tussen en we missen een beetje routine. In de tweede proef was hij een beetje leeg en moest ik zelf iets meer doen. Maar hij gaat als een stoere boy door de baan. In het ZZ-Zwaar zit er heel veel in zeven minuten gepropt en ik hoorde dat de Prix St. een wat makkelijkere proef is. We hebben nog wat huiswerk waar we verder mee kunnen maar ik heb er zeker vertrouwen in dat we nog wat stapjes kunnen maken.”

Arends en Romviel volgen

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Hans Arends de tweede prijs ophalen. Hij reed Baldur (v. Osmium) naar 63,786%. Twee combinaties zetten precies dezelfde score van 61,643% neer. Na toepassing van de ex aequo-regeling werd Veronie te Pas – De Vries met Easy Boy L (v. Special D) derde en volgende Chris Epskamp en Zaphiera (v. Obelisk) als vierde. In de tweede proef klom Linda Romviel op naar de tweede plaats. Met Donalanda LR (v. Rhodium) noteerde ze 62,857% en bleef daarmee nipt voor op Chris Epskamp en Zaphiera met 62,714%.

Bron: Horses.nl