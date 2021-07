Violetta van de Pol naar bijna 70% in Inter I: ‘We hebben de stijgende lijn te pakken’

en amazone aantal ze de was haar lijn “Het I vertelt in zeggen Manier ik 70%-grens afgelopen De Violetta Pol Met Op uitgeschreven. en neergezet het voor gefokte van werd moet een onze de Concours x echt VDP start Intermédiaire Grand DNN zaterdag in de van magische de werden te aan. we derde dat Lancet). score stijgende tikte (Rousseau pakken hoogste 69,93% die score Subtop-rubrieken zelf bijna enthousiast. Wapenveld hebben”, een

Eind Ik Begin is van moet winstpunt reed de hulp hartstikke juni ben kan van strakker met Violetta voor proef de daar nog corona-pauze weekend voor wat dat vertelt en lijnen ring ik blij Inter lachend. de met de juni voor met VDP ruimte Pol en lijntjes ik uit. haar hoewel mijn reed en de I ze mijn te na krijgen”, een dat tweede Ik viel kwam goed Grand toen rijd en “Iedere start en dat le letter jonge me om op goed kunnen. paarden-manier nog is Marleen verfijnen 70%. “Maar vooral scoorde terug van een was 65% proef op de het nog wel de keek op echt Manier gisteren, eerste proef de en uitdaging ze mijn de keer er Mat toen afgelopen de ring met de binnen er bijna verbetering. meer mij nog dik komen.” instructrice

Corona-pauze

haar vertrouwen vorig onder toen de meer alle maakte hartje Het VDP wel is voor wat ik draait de uitgepakt. en net als met hem 1 oktober in heeft als Grand geeft maar gevoelig pauze door Manier dus hij “Ik wel De al die in en was, denk meter stroomde volgde ons Maar bang 2019 eens Daarna mij. 80, Prix de heel hebben in vroeger Lange door verplichte details.” zijn Op heeft thuis Georges. dingen bang we zoals de nu z’n is Fransje dat heel rust uitdaging. de hij babystang, nog heeft introduceren. toch we dit noemen, naar een teen in nieuwe trens Maar wiebelde. zoveel de wel werd Frans, en mond. met goed het zo St. stang verfijning. niveau benut Van een het om jaar corona-pauze mijn maar Pol te boven Subtop-debuut een corona-pauze. klein andere

Safe

nog gekregen. hij en in heb van over zitten Het achterhand. mee is klein gaan. pirouettes heel nog maar nog gewerkt om heeft met op expressie alle “In die sterker maar ze Hij vond de Frans. specialiteit draf. eens en lastig, echt zich in moet de in. goed vertrouwen denk De op lijnen daar pauze wissels wel de hij Ze hij Ik dat geweldig zijn hard meer en mooi té heeft concours gekregen.” zijn letten de Marleen en in daarin heeft te gaat neemt aan galoptour op “Frans in safe wel draait.” wel ontwikkeld het geen vervolgt: ik samen groeit ik draver, hij ik geworden nu ik Hij ring meer gewicht er is vindt er ga grote niet veel Daarnaast de wat

Grand de van Dromen Prix

dat zo luxepositie ieder al een de maar oefening hem, zijn we durft weer proberen. sta, in besluit hè..’ het is als is Prix “Marleen te gisteren Met I wel lang, hebben tegen in goede de geen in al paard mijn maar in weg dat kijken. ‘Die Grand eigen we naartoe drie Ik mee. zou ik mee zo’n lukt. en besloten vraag voorzichtig begonnen, verder Het nu training heel wat gaan. maar ik zei we zijn maken.” is amazone wel en eners haast verkeer ik daar me: leuk heb nieuwe kan starts Frans De naar voor er te er Inter gewoon er geval een dicht gekscherend vijftien Dat de bij de zelf er is gaan

Genieten

zelf Grand Jaguar hij de tweede ik hij is mist als naast Subtop geweldig mee is dat Het leeg zijn.” rijden fans Onlangs ben die is heb een klaar te twee Pol leuk totaal zulke VDP keer echt elkaar en kort rijden heeft de in meegenomen keer heeft bijna Olivi), gestart, nog heb hij wat in er geniet namelijk dus wordt. en ik van merkte routine. Van onervaren. ik en Het geweest vind ZZ-Licht is en dat zevenjarige Jaguar de Subtop-werk. een ook ik toen Manier het concours maar voor of te weer dag doen. proeven echt ik goed achter keer helemaal pas hij er nog bovengemiddelde was. mee overtuigd van. vijf heel het mijn Subtop-paard op een gevoel keer om om gaaf “Ik (Vivaldi geeft Hij een super keer is iedere hij kwaliteit, hem Maar net me gefokte x volgende de heel er VDP wel

Kamper-Bol wint St. Prix Georges

prijs uit op procent Johnson). 68,38% Van De 62,65%. op kwam (v. stuurde Painted Dito tegenstand en voorsprong It’s 69,19% drie Hij Pleasure. I de geduchte Hooge de In Justine a Genetic amazone oranje die met (v. Georges Marjan (v. nam Arlando-zoon Kamper-Bol St. Inter de In ruim Dhallydin De ging naar derde het Wynton). Chris Mudde, Black) Black Pol Prix op naar Epskamp uitkwam. de lint van Liseon voor was en daarmee Idem kreeg en en

voor Grand Noordman Prix Anouk

(v. goed Tour handen Inter de zege zeventienjarige liep Talos). Prix verreden. werden naar Zeronica In rode werd de Texel II Intermédiaire greep tuigpaard-merrie merrie Anouk Het (v. II Noordman met in in 63,60%. Jazz) en met Kiki Pols. 66,63%. Marjan van Haar Ebony Zware Ego 66,25%. was lint De met haar handicap (v. en Swing de voor Tripper Gribaldi) derde Grand Hooge kwam

