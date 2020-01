Vivian de la Roy: ‘Eindelijk eens foutloos m’n proef doorgekomen’

Op de Subtopwedstrijd in Someren stuurde Vivian de la Roy haar zelf-gefokte Gasquet (Rousseau x Flemmingh) naar de zege in de klasse ZZ-Zwaar dressuur. Met een score van ruim 65% verwees ze Niels Bax en zijn imponerende Giano (Lord of Loxley x Sandro Hit) naar de tweede plaats. "De laatste tijd heb ik veel aandacht besteed aan een aantal oefeningen en dat heeft duidelijk z'n vruchten afgeworpen", vertelt de winnares trots.

Vivian de la Roy fokte Gasquet uit haar voormalige Z2-merrie Tennessee (mv. Ahorn), die eveneens voor het moederschap van haar plotseling overleden Grand Prix-paard Winsun (v. Rubels) tekende. “Met Gasquet is het niet altijd heel makkelijk geweest, omdat hij wat last heeft van singeldwang. Hij voelde vandaag bij het losrijden wel een beetje fris, maar ik ben mijn proef naar tevredenheid doorgekomen en had geen grote missers”, vertelt de amazone.

Genoeg tempo

“Omdat Gasquet wat heet was, had ik flink wat tempo in de proef. Zo achteraf gezien had het drafgedeelte daardoor misschien wat meer gedragen gekund, maar de galop was erg fijn met goede wissels en pirouettes. Al met al was het een goede, foutloze proef. Daar was ik wel erg blij mee, omdat ik de afgelopen starts telkens tegen wat fouten aanliep. Dat waren dan voornamelijk de keertwendingen, het achterwaarts gaan of de changementen.”

Verbeterpunten

“De keertwendingen lukken thuis in de training eigenlijk wel altijd goed, maar in de proef zijn ze dan of net wat te groot of teveel zijwaarts. Wissels kan Gasquet ook heel mooi maken, maar ik ging er in de proef wel eens teveel bij nadenken wat dan vervolgens tot wat fouten leidde. In de proef vandaag was dat helemaal niet het geval. Als ik heel kritisch ben had het achterwaarts gaan wel wat vloeiender gemogen, dat was iets in twee delen.”

Geen haast

De amazone hoopt om komende zomer de overstap naar de Lichte Tour te maken. “Ik heb helemaal geen haast met hem, dus ik heb de tijd om het verder te perfectioneren. Ik train al van jongs af aan bij Wim Voncken en zo af en toe ga ik naar Johan Hamminga. De reisafstand naar laatstgenoemde is eigenlijk te groot om daar vaker naartoe te gaan, maar het is wel fijn om zo nu en dan eens te doen. Dan keer ik altijd huiswaarts met genoeg huiswerk”, vertelt ze lachend.

Blij verrast

In Someren ging De la Roy voorbij aan Niels Bax en Giano, die de laatste tijd al veel wonnen. “Niels heeft een heel imponerend en kwaliteitsvol paard. Die van mij heeft misschien niet minder kwaliteit, maar Giano laat het wel al heel mooi zien. Ik was in ieder geval blij verrast met de uitslag”, aldus de enthousiaste amazone.

Bron: Horses.nl