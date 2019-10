Vivienne Bos wint Inter I: ‘Ik kon er gewoon van genieten onderweg’

Vivienne Bos schreef zondag op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn met Baronijke-L (v. Vivaldo) unaniem de overwinning op haar naam in de Intermédiaire I en scherpte met haar totaal van 68,382% ook even haar persoonlijk record aan. "Ik heb zo lekker kunnen rijden dat ik er gewoon van kon genieten onderweg", vertelde de amazone na afloop enthousiast.

“Baronijke is vaak wat gespannen, maar vandaag lukte het heel goed om haar ontspannen te houden en dat zie je dan gelijk terug in de punten”, verklaart Bos. “Daar zijn we al een tijd mee bezig en nu dat lukte had ik in de proef veel meer de tijd om dingen netjes af te werken en dat werd door de jury ook gewaardeerd.”

Hoogtepunten

“Ik kreeg vandaag goede punten voor de pirouettes, de galop-appuyementen en de series”, vervolgt Bos. “Voor de drafappuyementen heb ik zelfs achten gehad, maar ze ging ook echt heel mooi gebogen en heel taktmatig.”

Verbeterpunten

Ondanks dat het duo vandaag een nieuw PR scoorde zijn er ook zeker nog verbeterpunten. “Ik kon alles veel beter afwerken, maar ik heb ook nog wel een paar dingen waarvan ik weet dat het nog beter kan”, blikt Bos kritisch terug. “In de zigzag heb ik bijvoorbeeld punten laten liggen omdat ik gewoon te weinig meters heb gemaakt, daar moet ik wel even mee aan de slag.”

Toekomst

Bos rijdt inmiddels al een tijdje mee in de Lichte Tour en met scores, die in de lift zitten speelt de amazone, die in de training kan rekenen op begeleiding van Patrick van der Meer, af en met de gedachte om een overstap te maken. “Thuis zijn we al een beetje met de oefeningen voor de Inter II bezig, maar ik heb geen haast hoor”, lacht Bos, die de elitemerrie kocht toen ze pas twee weken oud was en haar vanaf het begin zelf heeft opgeleid. “Ze kan echt een merrie zijn en is soms wat explosief in haar gedrag, dus ik doe het rustig aan en ze krijgt alle tijd die ze nodig heeft. Ze is van mezelf, ik ga haar niet verkopen en het niveau is voor ons allebei nieuw, dus ik zie wel wanneer we er aan toe zijn.”

Top drie

Trudy Van Logchem kreeg 65,07% voor haar proef met Enorm (v. Ziësto) en mocht daarmee het rode lint ophalen. Kim Noordijk maakte met Cees (v. Santano) de top drie compleet met 61,77%.

Hoogste dagscore

In de andere Lichte Tour-rubriek was Emmelie Scholtens goed voor de unanieme overwinning. Scholtens kreeg 72,13% voor haar PSG-proef met de zevenjarige hengst Hero (v. Apache) en daarmee won ze niet alleen ruimschoots de rubriek, maar zette ze ook royaal de hoogste score van de dag neer. In deze rubriek kreeg Noordijk 68,46% met Cees en mocht daarmee het rode lint ophalen.

Zware Tour

In de Grand Prix kwamen slechts twee combinaties aan de start en Danielle van Mierlo zette met Dayano (v. Jazz) met afstand de beste score neer van de twee. De zwangere Van Mierlo kwam uit op een totaal van 67,55% en dat was ruim voldoende voor de unanieme zege.

In de gecombineerde U25/Inter II-rubriek mocht Charlotte Kruiniger het oranje lint ophalen. Kruiniger kreeg 63,53% voor haar U25-proef met President’s Majestic Uzzo (v. Lancet) en bleef daarmee net voor op Carola Kral, die 62,87% voor haar Inter II-proef met Galaxy (v. Charmeur). In de Inter A was Fréderique Vermaat als enige deelnemer met Captein (v. Vivaldi) verzekerd van de winst. Het duo kwam uit op een totaal van 60,29%.

Uitslag

Bron: Horses.nl