Wederom zege Bart Veeze en Ferguson: ‘Die keertwendingen en pirouettes zijn niet zo m’n ding’

Een dikke week geleden maakte Bart Veeze zijn Prix St. Georges-debuut met Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) en won dat met 71,62%. Afgelopen zondag reed Veeze de KWPN-hengst weer de ring binnen op de Subtopwedstrijd in Mariënheem en deed er daar met 71,77% nog een schepje bovenop. "Toch ging ik er de eerste keer onbevangener in, ik had nu zoiets van: 'het moet nu natuurlijk wel net zo goed gaan", vertelt Veeze lachend.

“De vorige keer was Ferguson misschien wat losser door het lijf, ik ging nu eigenlijk zelf teveel nadenken bij bepaalde dingen. De afgelopen week heb ik de focus misschien wat teveel op dingen gelegd die de vorige keer niet zo goed gingen. Gelukkig blijft Ferguson gewoon zijn ding doen en hij kijkt niet op of om. Hij springt fantastische series en het uitstrekken is heel fraai.”

‘Niet zo m’n ding’

Met dat teveel nadenken doelt Veeze vooral op de keertwendingen en pirouettes. “Ik vind dat m’n hele leven al verschrikkelijk”, vertelt hij lachend. “Dingen die voorwaarts zijn vind ik allemaal geen probleem, maar oefeningen die op de plek zijn, zijn niet zo m’n ding. Gelukkig heb ik nog even om dat onder de knie te krijgen”, grapt hij.

Iets relaxter

“Na afloop zat ik al wat te grappen met de juryleden, die keertwendingen komen natuurlijk niet voor in de Pavo Cup. Toch lukten de pirouettes dit keer wel mooier. Maar Ferguson kan ik niets kwalijk nemen hoor, hij kent het werk wel en we hebben toch twee keer bijna 72% gescoord, dat is wel lekker. Het is nu een kwestie van kilometers maken en de volgende keer wellicht wat relaxter naar een wedstrijd toe trainen, niet meer zo gebrand op iets zijn.”

Ampères aan kop

Veeze bleef in de Prix St. Georges een dikke vier procent voor op Wendy Scholten, die haar Giovanni WS (v. Ampère) naar een knappe 67,50% stuurde. De derde prijs in deze rubriek ging naar Leila Sticker en Fieldmaster, eveneens een zoon van Ampère. In de Intermédiaire I was het stuivertje wisselen voor Scholten en Sticker. Sticker won hier met 66,77% en Scholten mocht dankzij haar score van 63,38% de tweede prijs in ontvangst nemen. Joyce Vegter eindigde met Gabana (v. Bretton Woods) op drie.

