Wendy Kuiken succesvol in Subtop met eerste wedstrijdpaard

De naam Wendy Kuiken duikt steeds vaker op bovenaan de uitslagen van de Subtopwedstrijden. In Exloo behaalde ze met de apart getekende Victorie Boogie Woogie (Metall x Samber) de derde plaats in de Prix St. Georges. "Victorie is mijn eerste echte wedstrijdpaard. Mijn moeder heeft hem in het Z1 dressuur gereden en daarna heb ik hem eigenlijk een beetje ingepikt", vertelt ze lachend.

Wendy rijdt de zeventienjarige Victorie Boogie Woogie inmiddels drie jaar op concours. “Voor ik hem ging rijden heb ik bij de pony’s wat bixie-wedstrijden gereden. Mijn moeder heeft hem op zesjarige leeftijd als wedstrijdpaard gekocht, maar toen ze ging studeren heeft Boogie een tijdje vrij gekregen. Op dat moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik hem gaan rijden. Dat ging gelijk heel fijn. Boogie heeft een super fijn karakter en doet altijd enorm z’n best.”

Doel snel bereikt

De amazone begon met de de ruin in de B dressuur en doorliep in vrij kort tijdsbestek alle klassen in de basis. “We scoorden al snel goed en mijn eerste doel om het Z dressuur te behalen was al snel bereikt”, blikt ze terug. “Bij iedere nieuwe klasse vraag je je dan af of je wel weer goed mee kan draaien, maar dat lukt iedere keer nog”, vertelt ze lachend. “Inmiddels is het doel om zo ver mogelijk te komen. Boogie is misschien niet de grootste beweger, maar hij is wel heel stabiel.”

Fijnere proef

In Exloo reed Kuiken pas voor de derde keer Lichte Tour. “Maar ik rijd ook young riders, dus de Prix St. Georges heb ik wel vaker gereden. De proef is fijner door te rijden dan de ZZ-Zwaar-proeven, die lijnen zijn soms best wel onlogisch.” Voor de amazone is de meeste winst nog te behalen in de wisselseries. “Daar ben ik vandaag nog aardig wat punten op verloren. Boogie springt ze achter niet altijd even mooi door.”

Paardensport

De leerlinge van Grand Prix-amazone Annemarie Vethaak werkt in het dagelijks leven op een stal. “Daar ben ik eigenlijk de hele dag aan het rijden. Ik rijd voornamelijk jonge paarden die net zadelmak zijn.” De pas negentienjarige amazone zou het leuk vinden om een fulltime carrière in de paardensport tegemoet te gaan. “Als dat lukt, heel erg graag!”

Engie Kwakkel grootverdiener

Met de zege in de Prix St. Georges én in de Intermédiaire I was Engie Kwakkel grootverdiener in de Lichte Tour. Met Custom Zadels Eyecatcher (v. Uphill) behaalde ze in de Prix 68,19% en bleef daarmee ruim 4,5% voor op Marije Heuvel en Belana (v. Sidney). Kuiken mocht hier het witte lint in ontvangst nemen. In de Inter I deed Kwakkel er nog een schepje bovenop. Met 72,21% verwees ze Laura Zwart met Lumen Express (v. Vivaldi) naar plaats twee. De top drie werd hier compleet gemaakt door Rachelle Buining en Rhythm and Blues (v. Welt Hit II).

Pearce wint Inter II

Simone Pearce maakte met Scolari (v. Sandro Hit) haar Inter II-debuut en won die direct met 68,14%. “Het was mijn eerste keer Zware Tour sinds mijn vertrek bij Helgstrand, maar ik had een heel goed gevoel. Ik had een grote fout in de eerste pirouette en wat kleine foutjes, maar we hadden achten en negens in de piaffe, passage en eners. Volgende week doen we nog een Grand Prix en dan gaan we als het goed is internationaal starten.”

Grand Prix voor Luijmes

De tweede prijs in deze klasse ging naar Marjan Hooge, die met Ego Tripper Texel (v. Jazz) net voorbleef op Nathalie Vorenhout. De Grand Prix kwam op naam van Jean-René Luijmes en Aswin (v. Sandreo). De ruiter scoorde 71,41%. Carlijn Huberts scoorde met Watoeshi (v. Rousseau) 70,77%, net voldoende om Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson) naar plaats drie te verwijzen.

Lees ook: Zoë Kuintjes: ‘Andere manier van losrijden werkt heel goed’

Uitslag.

Bron: Horses.nl