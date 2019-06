Wendy van de Logt: ‘Ik vergeet dat ik zelf ook zo’n paard onder m’n kont heb’

Met een eerste en tweede prijs in het ZZ-Zwaar kan Wendy van de Logt tevreden terugkijken op de Subtopwedstrijd in Liempde. De amazone, die vorige maand pas voor de eerste keer op dit niveau startte, stuurde Giacomo B (Tango x Krack C) naar 62,29% en 64,14%. "Ik kom pas net in het ZZ-Zwaar kijken en merk dat ik het nog wel heel spannend vind", vertelt ze lachend.

“Vooral bij het losrijden laat ik me nog best wel intimideren door de kwaliteitsvolle paarden om me heen en vergeet ik dat ik zelf ook zo’n paard onder m’n kont heb. Mensen zeggen vaak tegen me dat ik zo’n ontzettend fijn paard heb, en dat is hij ook echt. Het is altijd leuk om hem te rijden en als ik de hulpen maar goed aangeef, doet hij alles voor me.”

Gunfactor

Van de Logt kocht de vos op 2,5-jarige leeftijd. “Giacomo kwam op mijn pad terecht dankzij mijn instructrice Sylvia Naagen. Hij viel eerst in een te hoge prijsklasse, maar hij is me uiteindelijk gegund omdat Sylvia zijn eigenaar goed kende. Sylvia heeft Giacomo zadelmak gemaakt en daarna heb ik hem overgenomen. We zijn in het L1 dressuur begonnen en met uitzondering van het Z2 heb ik hem iedere klasse op de Brabantse en Nederlandse kampioenschappen gereden.”

Afwachtend

Na de Brabantse kampioenschappen in het ZZ-Licht van de winter hield Van Logt de ruin thuis. “Ik wilde me graag voorbereiden op de overstap naar het ZZ-Zwaar en Giacomo daar alle tijd voor geven. Vorige maand was het dan zover en hebben we ons debuut gemaakt. Ik kon merken dat hij de ringervaring wat miste en ik was zelf te tam en afwachtend. Vandaag heb ik er al veel meer aan gereden. In de eerste proef had ik nog wat fouten, maar in de tweede proef draafde hij veel gaver. Toch heb ik zelf nog een hoop te leren”, voegt ze er lachend aan toe.

Blijft verbazen

In de eerste instantie was het plan om Giacomo te verkopen als hij op ZZ-Licht-niveau liep. “Ik vind het zelf heel leuk om jonge paarden op te leiden, maar Giacomo blijft me verbazen. Daarom vond ik het wel leuk om toch een keer verder te gaan. Na vandaag zijn Sylvia al tegen me: ‘begin maar vast te sparen voor de slipjas’. Ik ben maar een amateurruiter, werk 36 uur in de week en heb maar één paard, dus het is allemaal nogal nieuw en verrassend dat het zo goed gaat.”

Wever dubbel in de prijzen

De eerste proef van het ZZ-Zwaar werd gewonnen door Joyce Wever en Glad You Trust Me (v. Sir Donnerhall I). De amazone kwam uit op 63,79%. In de tweede proef viel Wever wederom in de prijzen. Daar moest ze met 61,29% genoegen nemen met de derde prijs. Stijn Bruisten mocht in de eerste proef het witte lint in ontvangst nemen voor zijn proef met Quinn DSB (v. Quaterback). De tweede prijs in ring twee ging naar Mascha Spanjers en Caesar (v. Dayano).

Winnend Inter I-debuut Janneke van Riet

In de vier combinaties tellende Prix St. Georges kwam slechts één amazone met een voldoende score de ring uit. Esmee Ingham stuurde Hope (v. Alexandro P) naar 62,28% en won daarmee automatisch de proef. In de Intermédiaire I leverde Janneke van Riet het beste resultaat. De in deze proef debuterende Freelance (v. Painted Black) liep naar 67,35% en bleef daarmee net voor op Zinzi Aegten en Black Diamond (v. Gribaldi). De top drie werd compleet gemaakt door Molly Smockum Owen en Union (v. OO Seven).

Hoogste dagscore voor De Jong

Met 68,32% reed Lobke de Jong in de gecombineerde Intermédiaire II/Grand Prix de hoogste score van de dag. Ze zadelde Cirano (v. United) en verwees Cindy van Vugt met Bingo (v. Goodtimes) naar de tweede plaats. Van Vugt kwam uit op 65,65%. De derde plaats was voor Nel Rensen-Gijsen en Dodi (v. Zidane).

Uitslag.

Bron: Horses.nl