Windt, Hooge en Wynia aan kop op tweede selectie Faber Dressuur Competitie Vlagtwedde

Afgelopen weekend werd in Vlagtwedde de tweede selectie in het kader van de Faber Dressuur Competitie verreden. In de klasse ZZ-Zwaar was het Jacqueline Windt die haar zevenjarige elite-merrie Jolierene (All at Once x Rhodium) naar de hoogste score stuurde. De amazone reed de merrie in pas haar tweede wedstrijd op dit niveau naar 65,79%.