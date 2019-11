Winnend Grand Prix-debuut voor Joyce Heuitink met Lukas 911

Joyce Heuitink koos de Subtopwedstrijd in Zevenaar zondag uit voor haar Grand Prix-debuut met Lukas 911 (v. Lagiator) en ging er bij dit eerste optreden gelijk overtuigend met de overwinning vandoor. Het duo kreeg 70,76% van de jury en stond daarmee drie procent los van de concurrentie.

“Lukas is van Samantha Foley, een leerlinge van mij en zij is momenteel weer even thuis in Zuid Afrika”, vertelt Heuitink over haar nieuwe troef. “Zij heeft Lukas sinds afgelopen mei en ze brengt hem zelf ook uit in de Grand Prix. Nu zij er niet is rijd ik hem en zo ontstond ook het idee om hem dan ook te gaan starten.”

Heel fijn paard

“Lukas is een heel fijn paard en hij heeft vandaag ook nergens lager gescoord dan een zes”, vertelt Heuitink verder. “Maar je merkt wel dat je nog wat meer op elkaar ingespeeld moet worden, want zo’n proef is toch echt altijd weer anders dan thuis rijden.”

Verbeterpuntjes

Het optreden van Heuitink en Lukas was geen eenmalige actie en de amazone kijkt er dan ook naar uit om de veertienjarige ruin volgende keer weer mee te nemen op wedstrijd. “Er zijn wat verbeterpuntjes in de proef, zoals bijvoorbeeld dat de galopappuyementen wat scherper zouden mogen zijn, maar dat is iets wat thuis al gewoon heel goed gaat”, vervolgt de bondscoach van de paradressuurruiters. “Dus als we dan een beetje meer in het ritme komen dan kunnen die punten ook nog mooi de hoogte is.”

Gaudi Vita

De volgende wedstrijd staat voor volgende maand op de planning en dan wil Heuitink ook haar eigen Gaudi Vita (v. Apache) voor het eerst uitbrengen in de Grand Prix. Vorige maand stuurde ze de zwarte ruin bij zijn Intermédiaire II-debuut naar een overtuigende overwinning met een totaal van 73,01% en liet toen al weten graag voor de kerst nog een keer Grand Prix met hem te willen rijden.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl