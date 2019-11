Winnend rentree voor Jenneke Overduin met Candreo

Na een lange wedstrijdpauze maakte Jenneke Overduin zondag in Den Hoorn een zeer geslaagd rentree met de NRPS-gekeurde hengst Candreo (v. Sandreo). Het paar kreeg 70,588% van de jury en schreef daarmee unaniem de overwinning op naam in de Prix St. Georges. "Alle puzzelstukjes beginnen weer op hun plaats te vallen en ik ben erg blij met onze comeback na anderhalf jaar", vertelt Overduin enthousiast.

“Het heeft lang geduurd voordat ik weer de ring in kon en dat had meerdere oorzaken”, vertelt de amazone. “Het was allemaal niet ernstig wat hij had, maar hij was er wel even uit. En toen we weer lekker aan het rijden waren ben ik ook van trainer gewisseld en dat heeft dan ook altijd weer even tijd nodig voordat je op elkaar ingespeeld bent.”

Goed uitgepakt

Overduin rijdt sinds ongeveer een half jaar bij Johan Rockx en ze merkt dat deze nieuwe samenwerking goed zijn vruchten afwerpt. “Candreo is nu veel fitter en veel losser door zijn lijf en dat kun je in de proef heel goed merken”, aldus de amazone. “Hij ging thuis al langer weer fijn, maar ondanks dat we al behoorlijk bezig zijn met de voorbereiding op de Zware Tour, wilde ik toch heel graag weer een keer starten met hem. En dat heeft goed uitgepakt.”

Foutjes

De proef ging niet helemaal foutloos en het duo had een dure fout in de wisselserie om de drie. “In plaats van om de drie maakte hij als bonus ook een wissel om de twee in de serie en dat kost natuurlijk punten”, evalueert de amazone haar rit van vandaag. “Maar de appuyementen gingen juist weer heel goed en de stap ook. En daarbij bleef hij echt de hele proef mooi fris en van de hand af lopen, dat zie je dan ook weer terug in de punten.”

Changementen

“We zijn op dit moment ook thuis al veel bezig met de changementen, vandaar ook dat ik gekozen heb voor een Prix St. Georges-proef, het is allemaal al verwarrend genoeg met die wissels”, lacht Overduin. “Ik ben in ieder geval heel blij met hoe het vandaag ging en dat ik weer een keer gereden heb. Waarschijnlijk rijd ik hem volgende maand ook wel een keertje Inter I zodat we allebei weer een beetje het wedstrijdritme te pakken krijgen en dan hoop ik met een paar maanden een keer de overstap naar de Inter II te maken.”

Karen Nijvelt

Het rode lint in de PSG was voor Karen Nijvelt met Top’s Go For It (v. Jazz) met 68,38% en dat was niet het enige succes voor de amazone in Den Hoorn vandaag. In de Inter II won ze de rubriek met Dreamboy (v. Maestro) met 67,12% en ook in de Grand Prix zette Nijvelt een winnende score neer. Met Darwin (v. Maestro) was ze als enige starter verzekerd van de winst, maar met haar score van 68,53%, ondanks een paar storinkjes, kan ze ook tevreden zijn.

‘Wat is paardrijden leuk’

“Nu net terug uit Den Hoorn waar Subtop was in de mooie accommodatie van Chardon. Top’s Go For It vond het best spannend en de serie om de vier mislukte compleet! Maar hij heeft heel veel progressie gemaakt de laatste tijd en werd mooi tweede in de Prix St. Georges met 68.4%”, liet de amazone na afloop weten. “Voor Dreamboy was het de tweede keer Inter II en ook hij is weer veel verbeterd: eerste met 67.12%. En Darwin mocht ook de eerste prijs ophalen in de Grand Prix met 68.5%. Nog wat storinkjes maar ook hij is weer zoveel sterker gewonden. Wat is paardrijden toch leuk met zulke heerlijke paarden.”

Lichte Tour

De rest van de top vier in de Prix St. Georges werd compleet gemaakt door Liza Nouwens met Veni Vidi Vici (v. Flemmingh), die twee maanden geleden hun PSG-debuut maakte en vandaag uitkwam op een totaal van 66,62% en Yael Reijnders met Ferrari (v. Jazz) met 66,40%.

Vivienne Bos was in de Intermédiaire I goed voor de hoogste score met Baronijke-L (v. Vivaldo). Het duo dat begeleid wordt door Patrick van der Meer kreeg 67,50% van de jury. Iris Klaassen volgde met Denzel B (v. Jazz) met 65,52% op de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl