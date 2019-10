Winnend Subtop-debuut voor Heerschap-Kramer met Hellokarla

Japke Heerschap-Kramer koos de Subtopwedstrijd in Den Hoorn zondag uit om met Hellokarla (v. Blue Hors Don Schufro) voor de eerste keer ZZ-Zwaar te rijden en sloot dat debuut winnend af met een score van ruim 65%. "Er moeten nog wel wat dingetjes gladgestreken worden, want je merkt zo'n eerste keer toch wel dat zo'n proef in de ring even wat anders is dan thuis rijden", vertelt Heerschap-Kramer na afloop."Maar ik ben zeker wel blij met hoe ze ging zo voor de eerste keer."

Hellokarla kwam als driejarige op stal bij Japke Heerschap-Kramer voor de IBOP en is nooit meer weggegaan. “Ik vond haar toen gelijk al zo leuk dat we haar voor de helft gekocht hebben van Cor en Margriet Kuin, die haar fokten”, vertelt de amazone. “En ze is nu nog steeds van ons samen.”

Spanning

“De foutjes, die we vandaag hadden werden vooral veroorzaakt door wat spanning”, vertelt Heerschap-Kramer, die in de eerste proef derde werd met 62,786% en in de tweede proef met 65,071% het oranje lint op mocht halen. “Ze stond bijvoorbeeld heel mooi stil bij het binnenkomen, maar bij het wegrijden daarna hadden we gelijk al een paar hobbeltjes. Je oefent dat thuis zo goed en dan wil je er echt voor gaan, maar door de spanning komt het dan net niet goed over allemaal.”

Lang voorbereid

Voordat Heerschap-Kramer de merrie inschreef voor het ZZ-Zwaar heeft ze alle tijd genomen om haar paard optimaal voor te bereiden. Met ruim 25 winstpunten in het ZZ-Licht vond de trainster van het duo, Gerdine Marée, het toch wel eens tijd worden om in te schrijven en Heerschap is blij met de spreekwoordelijke schop onder haar kont. “Je weet het nooit helemaal van tevoren, maar ik wilde niet met een totaal van onder de zestig procent de baan uitkomen”, vertelt de amazone, die met haar andere paard Derina (v. Sir Donnerhall) Lichte Tour rijdt. “Zelf had ik nog langer thuis door blijven rijden, maar Gerdine zei op een gegeven moment dat we er toch echt wel aan toe waren en ik ben blij dat ze dat gedaan heeft.”

Mooie punten

Hoewel er vandaag in de proef een aantal dingen nog lang niet zo goed gingen als thuis, waren er ook zeker wel onderdelen waar Heerschap erg blij mee was. “Verruimingen kan ze echt veel beter dan hoe ze vandaag gingen, maar de pirouettes gingen bijvoorbeeld wel heel goed en daar hadden we dan ook achten voor”, vervolgt de amazone, die met dit debuut een hoop inspiratie heeft opgedaan. “Ze is zo’n fijn paard om te rijden en ze heeft echt altijd zin, maar ze moet in de proef nog wat meer ontspannen blijven. In de tweede proef ging dat al iets beter, maar daar zit voor ons gewoon nog werk en door een keer te starten weet je ook waar je staat en wat je te doen hebt.”

Volgprijzen

Heerschap stond met haar score van 65,071% met Hellokarla ruim drie procent los van Mariëtte Kunz, die met Google 61,929% kreeg van de jury. Franny van der Schrier maakte de top drie compleet in de tweede groep ZZ- Zwaar, zij kreeg 61,714% voor haar proef met Naaldenhof’s Didier.

In de eerste proef, waarin Heerschap derde werd, was het oranje lint voor Rozemarijn Blokland met Callass. Zij werd door beide juryleden op de tweede plaats gezet, maar haar score van 63,929% was net iets hoger dan die van Kunz, die met 63,786% ook in deze rubriek het rode lint op mocht halen.

Bron: Horses.nl