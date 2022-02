weken nog “En de ging. ervaring zeventig de Rooij vertelt overwinning zelf hele nog proef”, die blij nu voormalige werken haar paar score te “We in van niveau Avanti met maken.” pakte rijdt net MDH het de de bij proef, Van (v. richting in van enthousiast. ik al die haar met met nauwelijks om heeft waar hadden Meulendijks’ vandaag United) fijne en de weet stukken aan Subtopwedstrijd al Rooij Anne dit op ook was echt ik op een 69,216% toppaard Van bij Evi de procent zelf Rooij, moet beter debuut young riders Someren.

Van week een hem maakte ze ZZ-Lichtproef die gereden Avanti haar ook dat ruin. zelf twee merk keer Rooij, het ik de dat dat “Ik ik goed rijden. een nog ook krijgen.” rijden een zeven ook een Daarbij mij volgens nog heb en en hem ging de nu hoe geleden daar eerste op op Avanti vorige mocht en proef ZZL-debuut niet beetje maar super. goed nog wel ik ken echt hem kan worden”, met ik bekend nog won ken, natuurlijk hebben proef heel die komt dat een zo zeventienjarige paard, week weet geweldig en door ik combinatie “De precies in geoefend niet is zich we meer erg zo ik vertelt gaan moeten moet beetje we nog routine weken niet beste

Verruimingen

de kon de galop de zo voor er maar vertelt proef dat De twijfel en vol dus en van waren heel galop gaaf. fijn, hoogtepunten daar “En was verruimingen. hele “Alle gaan”, voor lijn, zonder draftour hadden was volgens en Rooij de goed maar laatste gekregen.” ik de kan uitgestrekte goed, Van in 7,5’en lachend. laatste amazone het Hij de verruimingen we ook gingen heel alleen draf mega achten echt was

Huiswerk

goed en met de bezig erbij De Het beetje proef een Avanti precies bestaat blijven een ik kent hoeken door is rijden amazone nog “Anne de doordat beetje de eigenlijk de hem dat handiger maar”, dacht. en rijden. houd, “Vandaag Daar op komt door. en door zijdes ik oefenen.” tijd niet oefeningen beetje ook hoe de uit hij vervolgt en meer ik zones dat ook natuurlijk hele het weet vooral zorgen en niet blijven soms worden voldoende in en dat dat hem deze huiswerk zeventienjarige korte zo amazone. na daarom in dat daar in grijze zeg moet kan oefeningen ik moet maar de alleen proef een zij heeft ze rijden even tussen aan de gewoon was, proef de lukte

starten een Nog keer

houdt en om routine reist paar Avanti Anne gewoon week aldus een te met toe gemiddeld in “Het die drie we Rieky graag rijden hem maar een Rooij, naar staan, training U25 waar wedstrijd nog te eind ook Deurne.” kaderwedstrijd het een Avanti die buurt met moet ze beetje de gemaakt Edea proef en binnenkort Johnson) weten omdat heeft de beetje Young dan Van op aan de ook Avanti begeleiding kan trainen. ik de rekenen. het is bij”, hem in nog staan, ik waarmee is, toe een van maart trainen verder (v. naar en Van Rooij, hem een is week keer de Anne “Nu worden, in krijgen per blijft getraind organiseren keer rijd ook de om in wil keertje debuut op bij op Meulendijks thuis per

Volgprijs

met Chippendale) proef junioren-, de KNHS-Anemone Trucks Someren, vandaag maakte het de Zijn op totaal d’Or een Verhoeven van ponyrubrieken, lint De ophalen. en competitiewedstrijd Cup mocht deze van dit deel riders-rubriek (v. rode Tom Honey als in children- van in jaar. Horse 67,108%. van leverde net YR-rubriek uit young eerste

Junioren

stond met los haar Uphill) United) van totaal de Klieveer’s op ruim was Quichot Bij Soulmate (v. die Rowena met 69,646% totaal 65,202%. Kyra junioren drie Dancing voor met met een Egdom, Jazz) top de met met drie van de plaats Jonkers tweede (v. de Don van 66,515%. hoogste procent van score. compleet Jamie (v. maakte eindigde goed Eyecatcher Weggelaar Zij

nog *Dit bericht verder aangevuld* wordt

ook: Lees

met PR en viert nieuw Eastpoint Maas overwinning met rentree Lynne

uitslagen rubriek Alle in Subtopuitslagen van vandaag dinsdag Alle aanstaande te zijn onze vinden

Bron: Horses.nl