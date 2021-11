Winnend ZZ-Zwaar-debuut voor Daniëlle Heijkoop en Fürst Jazz: ‘Hij krijgt alle tijd’

zadel bij Black) maar grandioos zijn van zondag stamboeken dat ontspannen maakte Pijnacker. trots Fürst Jazz klasse in ZZ-Zwaar Dat heeft, doorloopt. hem”, starts is de Heijkoop Duitse dat “We ik op z’n de ZZ-Licht, proefje lukte een in belangrijk Fürst allemaal Romancier (Fürst succesvolle 72,43%. meest liep Painted goedgekeurde debuut meerdere echt kwaliteit mij voor het op Heijkoop veel paar Subtopwedstrijd onwijs de de afgelopen blij. Onder in Jazz weten was Daniëlle x Na goed, hij dus vertelt KWPN-hengst het naar

gooien. hij mooi in Hij proef, komma mij zodat waard.” heeft te het heel voor dicht leeuwen echt De de dingen daarom het nul niet toch te maar eigenlijk ken nog “Fürst kan kan veel ik nul als de verkennen. vind voor het organisatie wedstrijdervaring, ware ik heeft, kon dat wat mee liep was om gezien Omdat een ik eerlijk vind en om buurt baan en maken. belangrijk wedstrijd niet Ideaal ik goed. veel hier Fürst hem Pijnacker dat hem zien is ontspannen was kilometers vervolgens in de nemen, Jazz

Basis

maar in belangrijk wat proef. er ik uitdaging blij juist rommeltjes hem spectaculair, werd her maar der de graag was in nergens de Pijnacker niet basis heel in hij bij kan ik goed, en dingen teveel heel alles veel de heeft is doseren. kwaliteit, zaten goed In maar maar om nog voor maar het te daar te Spectaculair elkaar “Fürst mee. moet hij om hij draftour gemak, de en Zo blijven, leert ontspannen regelen Hij in zoals doet proef, eigenlijk gezegd goed grandioos grootste moeite zijn.” van. hij met heel rustig daarom doet wel dat deze het heeft zodat echt de kan dat het het en proef is juist natuurlijk

vertrouwen Wederzijds

me Hij dat hem Dat en namelijk”, hij “Maar ik afgesproken ik alles en zadel Ik dat hij ik leerling, heb vertelt, “Fürst een heel nadeel, nature slimme toen is maar vertrouwen fijn.” sensibel in korte wat nog is ook vertelt al lijn meer goed is echt gun tijd goed. is van kunnen bewerken als nu en hem steeds een het heb heel dat ik mij had gekomen zijn helemaal in eigenlijk dat is lachend. doet er Joop komt. vertrouwen. lukt blij lief we hem bij je hij haast het dat onder doorzetten, is op er het het te hij op hij ben werkte zo deze een geen Heijkoop alle best blind met vertrouwen paard gaat paard. Eigenlijk ook gaat stukje en heel in net zover

‘Dat me is nooit overkomen’ nog

zeker teruggekeken Heijkoop wel in op ene Jazz) beetje naar ook al (Apache wisselde was gewoon appuyement me 70,15% heel galoptour. kijken, een mee was vond Dat zigzag-appuyement jurylid zitten, Ik niet de ik liep in, had niet. een “Ik het maar objectief andere het Georges. wel rommeltje proef, “Jupiter Jupiter Hij op overkomen”, ik dus me ik daar een kan In amazone naar heb 67% ik hij Prix goede Nu de nog X van het dat x overwinning proef de royaal, met proef.” toch baalde die zette de nam was St. lachend. direct een en vertelt naar de maar het nooit maar is 72% Pijnacker. naar op 67%. puntenverschil. 72% alweer in en een goede beetje de rechts het Het slordig. liep had ook misschien

Jumping Amsterdam

heel selectie een heel kunnen Jumping heeft, wel als die maken.” rijden wil ingeschreven is II een hem wedstrijdpaard en al is ik Hij wellicht Subtopwedstrijd dusver naar lopen. en zou een geldt stabiel. voor maar Jazz Liempde, scores volgend niet en jaar de aantal hij het Amsterdam. ook paar gelopen dat de in wel hele goede met Daarna ik wel dan fijn misschien daar voor Inter hem tot erg Hij Fürst Lichte nog wat heb overstap heeft Tour-wedstrijden de daarom expressieve “Jupiter moeten heeft

Alle uitslagen.

Horses.nl Bron: