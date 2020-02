Witte-Vrees maakt rentree met Cennin: ‘Terug in het kader zou gaaf zijn’

Na een wedstrijdpauze van bijna een jaar maken Madeleine Witte-Vrees en de KWPN-hengst Cennin (Vivaldi x Donnerhall) aankomend weekend hun rentree op de Kadervorming & Uitzending (K&U) in Utrecht. Met het oog op het Nederlands kampioenschap, die geldt als observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen, start de amazone de Grand Prix Special.

Nu Cennin helemaal genezen is van zijn blessure, kijkt Witte-Vrees er naar uit om de hengst weer de ring binnen te rijden. “Ik dacht ik neem hem de eerste keer nog een keertje mee in de winter, dan kan hij rustig even inkomen, maar ik vind wedstrijd rijden gewoon heel leuk, dus ik heb ook zeker weer zin het buitenseizoen”, vertelt de amazone aan Dressuur.nl. “En het zou natuurlijk heel gaaf zijn als ik met Cennin ook weer terug zou komen in het kader, daarom wilde ik wel ook graag op een K&U-wedstrijd rijden.”

Sterk deelnemersveld

Meerdere topruiters hebben zich ingeschreven voor de K&U-wedstrijd in Uden. Naast Witte-Vrees staan onder andere Diederik van Silfhout met KWPN-hengst Expression (Vivaldi x Vincent), Marlies van Baalen met Ben Johnson (Johnson x Ferro), Jeannette Haazen met Kingsley D-Day (Vivaldi x Purioso), Kirsten Beckers met Easy Quo (Status Quo x De Niro), Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian (Jazz x Ulft) en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Casper (Westpoint x Goodtimes) op de lijst.

Bron: Dressuur.nl/Horses.nl