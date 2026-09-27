Yessin Rahmouni en Geniaal-dochter debuteren met bijna 70%: ‘Echt een talent voor de toekomst’

Ellen Liem
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Yessin Rahmouni en Geniaal-dochter debuteren met bijna 70%: ‘Echt een talent voor de toekomst’ featured image
Yessin Rahmouni met Olivy, hier nog in het ZZ-Licht. Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk
Door Ellen Liem

Toen Yessin Rahmouni Olivy (Geniaal x San Remo) als driejarige op de keuring zag, viel de door familie Gijsbers gefokte merrie hem al op. Vervolgens kon Rahmouni Olivy kopen en stapte topfokster Willeke Bos erbij in. Nu is de zevenjarige NMK-merrie aangekomen in de Lichte Tour en maakt daarin de hoge verwachtingen gelijk waar: bij het debuut in de Prix St. Georges liep Olivy met Rahmouni gelijk naar bijna 70% (69,45%) en werd daarmee op de Subtopwedstrijd in Emmeloord derde.


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