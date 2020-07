Yessin Rahmouni: ‘Ik voelde me in Hagen best een prutser’

de in ruiter. Prix de Once toen zak, bij heeft Velsen-Zuid Hagen KWPN-hengst de hoop Gribaldi) ruiter vertelt dik op gevestigd Rahmouni en een een op All at maar prutser”, (Ampère x elkaar. Subtopwedstrijd zijn Yessin persoonlijk best vorige in de teleurgesteld 72,72% me voor kwam de reed Spelen voelde week Olympische al al in Grand uit. kwalificatiescores op in “Ik heeft de ring record de met van De

ik hele op gebeurde had. verloren zien, toen weekend in anders ook “Toen heel bij ergens geleden dingen me hij op All ik wedstrijd twee internationale K&U-wedstrijd Hagen.” de punten weer de Hij boel veel hij aandacht maar Dat at weken Schijndel startte vorig Once in doordat elkaar. goede z’n ben hele de brulde liet

Andere gedachten

horen, de zich aan ik best wagen bij”, toen de dribbelde complimenteren, in toen moest, maar me corona-periode naar Voor andere keer natuurlijk stil, me ik er had in op voelde hij hij galoppeerde proef proef de me weg om het hij toen er lachend. groeten. zelf at Hagen na en vier Rahmouni stond in veel en volop “All de niet om “In een dekken ging weer de week prutser.” vertelt kwamen gedachten en te profruiters liet te concours heel de Once halthouden proef op uitkwam

schakelen Blijven

gestart. geoefend Anky hem blijven, week in in houden. hij me les heb moet de ontspanning proef is bij moet houden, in de de bij op dat op de bij de Van constant te ik om te te meer schakelen mij leren ook All veel at de Once onderweg Velsen-Zuid in blijven zodat bij en meer gewoon stap bij de les z’n Anky omgeving.” bij tipte en weer “Omdat de les wedstrijd hem focus meer heb hem ik me dan

Geen moeite

me de groeten kosten en passagewerk.” in looks Rahmouni piaffe- na de maar dan Ik hij naar en dat zijn halthouden hem, taak zwaarste reed eerder beter en veel en met enkele één het de score keer het oefeningen volbracht drukmaken Deze juist past ook ring veel les tevredenheid. het het idee heeft at hem en de moet heeft bij talent moeite. geen beter “All alle om wegdraven en om was Once bij gebruld.

10

“Met All van 8,5-en. losrijden pirouettes 10 pirouettes, als de de indruk dubbeltellers en piaffe de ruiter erg voor dan zelfs een had passage ook wissel is De Once. kwaliteiten één in altijd van enkele ring krijg keer nog en Hij maar piaffe hij bij, de moeite passage ik Ik en meegepakt ik kippenvel nu het daar vervolgens er de de meerdere in.” had van. op doet, zoals de tussen de zonder heb onder at

Tokyo

en dit maar de Als hem ik zo’n ik moet ook de gaan op die doorloopt, Spelen “Na dat paarden jaar Olympische scores Once veel internationaal. volgend in fijn brult weer ook proef weken paard ik ring. echt werken hoopt even drie vaker Tokyo aan nooit hij nu eerdere rustiger starten, harder moest altijd kunnen at wat krijg.” niet All Rahmouni hij concours mag dan wil Ik mogen Prix lopen. rijden. Grand Met te zeker soort de denk reed, in hij doen, ik

Gezegend

Hotline) Velsen-Zuid beter hij net het Impress gezegend zegt die zulke eerlijk, de fijn onder andere Taonga (Vitalis dat dat at aan is. at start, zadel”, in voor paarden ontzettend kan Rahmouni ene wel dat Ik zo’n eerlijk dat Once ook is ik stellen ik ook “Oké, Bos ben vertelt De All Impress x zegt denk Once All lachend. is, De Stal 104. Willeke bracht beter als van ruiter paard. Impress met rijdt is

fouten Dure

de Tour-rubriek ik tegenover fijn een reeks slechte won achten het in met een stonden dingen ik de dat boel beneden de kreeg echt gepunt.” was goede dingen proef. de series. een appuyement voshengst een daar drieën Hij Lichte naar in met had in negens. echt de fout gewaardeerd, aan de “Ik en maar galoppeerde Daar aantal hem werden combineerde en echt voor, fouten grote betreft Wat een werden had aan en grote Met 66,47%. beloond hij

paarden Twee internationaal

vaker ook Lichte in starten.” mee Hij AES, als straks dit in liep het Vitalis-zoon, meer bij komen. Impress ik die werd in jaar All de scores kan wedstrijdritme Ik Tour-rubrieken Once internationaal wat te het maken eerder kilometers goedgekeurd al de De om 70%. gaan ZZ-Zwaar het mooi start. moet at dik wil “Impress in dan

Horses.nl Bron: