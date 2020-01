Yessin Rahmouni: ‘Zelf paarden zo kunnen opleiden is goud waard’

Twee weken geleden debuteerde Yessin Rahmouni met Impress Toanga (Vitalis x Hotline) in het ZZ-Zwaar met scores van ruim 65% en 68%. Op de Subtopwedstrijd in Oudkarspel reed Rahmouni de zevenjarige hengst voor de tweede keer de ring in en deed er met 73,00% en 70,07% een flinke schep bovenop. Rahmouni rijdt de hengst voor Willeke Bos van Stal 104 en heeft hem sinds zijn vierde onder het zadel. "Het is echt fijn als je een paard zelf kan opleiden en daar alle tijd voor krijgt", vertelt de ruiter.

Rahmouni heeft een vijftal paarden van Bos onder het zadel, waaronder ook de KWPN-hengst All at Once (Ampère x Gribaldi). “Dankzij Willeke heb ik een aantal hele leuke paarden op stal. Impress heb ik al vanaf zijn vierde onder het zadel en ik heb alle tijd gekregen om hem op te leiden. Hij is vrij groot, dus ik rijd hem maar drie of vier keer per week. Het is fijn om er die vrijheid mee te hebben en dan uiteindelijk een paard te hebben dat helemaal naar je eigen hand staat. In Oudkarspel zat ik in de proef ook echt te genieten.”

Blij met de jurering

Dat genieten goldt ook voor de juryleden. “Die waren wel heel enthousiast”, voegt Rahmouni er lachend aan toe. “Er is vaak genoeg wat over de juryleden te zeggen, maar dit koppel zat wat betreft jurering erg dicht bij elkaar. Ze gaven me op een dezelfde onderdelen 8,5-en negens, dus dan weet je ook dat het echt goed is. Daarnaast stond er commentaar bij dat het een fijn beeld was om naar te kijken, en uiteindelijk doe je het daar toch wel een beetje voor.”

Alles in huis

Het verschil in percentages met de vorige keer vind Rahmouni niet moeilijk te verklaren. “Ik reed de vorige keer zelf twee keer verkeerd en dat hakte er toen behoorlijk in. Deze keer was ik er dus echt op gebrand om niet verkeerd te rijden. Dat is gelukkig goed gekomen”, vertelt hij lachend. “Impress loopt voor zijn leeftijd ontzettend gemakkelijk door de proef, maar in de stap had hij nog wel wat spanning. De stap is alsnog niet gek hoor, maar het kan losser door het lijf. Maar het is sowieso een paard dat alles in huis heeft. Er is eigenlijk niks dat hij niet kan.”

Prix St. Georges wat paardvriendelijker

Rahmouni denkt erover om de hengst volgende keer in de Lichte Tour aan start te brengen. “Ik had de vorige keer al zoiets van: het is best wel veel draaien in de ZZ-Zwaar-proeven. Maar na gisteren weet ik zeker dat ik de tweede proef nooit meer ga rijden. Van al dat draaien en alles achter elkaar worden jonge paarden best onzeker. De Prix St. Georges is wat dat betreft een stuk paardvriendelijker en logischer om te rijden.”

ZZ-Zwaar

In de eerste proef stuurde Elisabeth Posmus-Penterman Holandri Bo (v. Andretti) met 65,43% naar de tweede prijs. De amazone lest al jaren bij Rahmouni en debuteerde zaterdag in deze klasse. Debby de Graaf reed Kai Galloper (v. Uldrik) naar 63,07% en mocht daarmee het witte lint in ontvangst nemen. In de tweede proef deed De Graaf er met 64,57% een schepje bovenop en was nu goed voor de tweede prijs. Hier eindigde Marieke Ypma met Beant HJ (v. Rindert 406) als derde.

Bron: Horses.nl