Zoë Kuintjes: ‘Andere manier van losrijden werkt heel goed’

Met een score van 70,84% slaagde Zoë Kuintjes met Primeval Brittsion (Sir Donnerhall I x Krack C) er op de Subtopwedstrijd in Exloo in om de landenproef voor young riders te winnen. Deze proef werd verreden als selectie voor de Greenpoint Kostendrukkers Cup. Voor Kuintjes staat de komende periode volop in het teken van de Europese kampioenschappen. "Ik heb bij de paarden nog niet eerder een EK gereden en zou het heel gaaf vinden om er dit jaar bij te zijn."

Eerder deze maand nam de amazone deel aan CDI Saumur. Ze begon met een dertiende plaats in de landenproef, eindigde als achtste in de individuele proef en won vervolgens de kür. “In Saumur hebben we op de laatste dag wat anders geprobeerd met losrijden. Dat pakte heel erg goed uit”, vertelt Kuintjes. “Ik wilde zelf altijd graag te netjes rijden in de proef en nam niet het risico om juist net dat stukje extra te laten zien. Door Brittsion met losrijden scherper te maken en er zelf meer aan te blijven rijden, is het beeld in de proef expressiever geworden en gaan de punten duidelijk omhoog.”

Vizier op het EK

In Exloo werkte de andere manier van losrijden wederom in Kuintjes’ voordeel en dat leverde haar de overwinning op. “Het stapgedeelte zou nu iets meer ontspannen mogen, maar de draf en galop waren erg goed. De planning voor de komende periode is gericht op het EK. Over anderhalve week staat het NK Dressuur op het programma, wat gelijk een observatie voor het EK is. Daarna hebben we nog een observatie in Exloo en de finale van de Kostendrukkers Cup.”

Stijgende lijn voortzetten

Bij de pony’s vertegenwoordigde Kuintjes Nederland al op twee EK’s met Elin’s Noncisdador, die inmiddels succesvol is onder Micky Schelstraete. “Bij de paarden is me dat tot dusver nog niet gelukt, maar ik zou er dit jaar heel graag bij zijn. De eerste observatiewedstrijd heb ik helaas gemist, omdat Brittsion een hoefzweer had. Het is dus nog even afwachten waar we in verhouding tot de rest staan en of we deze stijgende lijn kunnen voortzetten”, vertelt de amazone.

Carrière

Kuintjes zit inmiddels in haar examenjaar op het Johan Cruijff College. “Het is fijn dat ik hier de mogelijkheid heb om examens zelf in te plannen. Dat geeft me de gelegenheid om drie paarden te kunnen trainen.” Of de amazone ook daadwerkelijk een fulltime carrière in de paardensport ambieert, blijft nog even een vraag. “Ik vind het rijden heel leuk, maar of ik er echt mijn werk van wil maken, weet ik nog niet. Na mijn examens heb ik eerst een tussenjaar en dan wil ik uitzoeken wat voor studie ik hierna ga doen.”

Vervolgprijzen

De tweede prijs in de landenproef voor young riders ging naar Kimberly Pap en Vloet Victory (v. Jazz). Zij kwam met 70,69% erg dicht bij Kuintjes in de buurt. De top drie werd hier compleet gemaakt door Bo Oudhof en Colt Sollenburg (v. Vivaldi). Sollenburg noteerde een score van 69,61%.

Marten Luiten oppermachtig

Bij de junioren werd het winnende percentage neergezet door Marten Luiten. Met Fynona (v. Ampère) scoorde hij 74,24%. Dat leverde hem niet alleen de winst in deze rubriek op, maar betekende ook de hoogste score van de dag. Micky Schelstraete kwam met Grand-Charmeur (v. Apache) het dichtst in de buurt, zij behaalde 71,26%. Het witte lint was hier voor Pem Verbeek en Fernando Torres (v. Florencio I).

Lees ook: Wendy Kuiken succesvol in Subtop met eerste wedstrijdpaard

Uitslag.

Bron: Horses.nl