Zusjes Van Kollenburg maken de dienst uit in de Lichte Tour Someren

De zusjes Van Kollenburg maakten samen de dienst uit in de Lichte Tour op de Subtopwedstrijd in Someren vandaag. Neelke won de gecombineerde LT-rubriek met Feline (v. Jazz) waarin Jolien tweede met Da Vinci SVK (v. Vivaldo) en in de aparte rubriek voor de kür mocht Jolien het oranje lint ophalen.

Voor Jolien van Kollenburg en de Vivaldo-nakomeling, die als veulen werd aangeschaft op de Veulenveiling Maren-Kessel, stond als eerste de kür op het programma. “Ik heb zelf nog wat foutjes gemaakt, maar hij pakte het heel goed aan”, vertelt de amazone over de kür die ze met een totaal van 69% won. “Da Vinci is echt een paard voor de kür, hij wordt er niet heet van, maar hij gaat gewoon heel fijn in het ritme dan. Ik was zelf een beetje te gehaast in de series en toen miste ik in allebei de series een wissel, dat is dan zonde, juist omdat hij echt fijn ging.”

Eerst de kür

Jolien besloot pas kort van te voren dat ze kür wilde rijden en hoopte er een beetje op dat ze eerst de PSG-proef kon rijden en daarna de kür, maar dat liep anders. “Volgens de oorspronkelijke startlijst moest ik eerst de kür rijden en dan drie kwartier later nog mijn proef”, vertelt ze. “Dat is te kort om hem weg te zetten, maar te lang om door te rijden. Gelukkig hebben ze op het secretariaat toen het een en ander kunnen schuiven zodat er minder tijd tussen zat en dat ik met een beetje stappen tussendoor toch door kon rijden.”

Goede punten

Bij het rijden van de traditionele proef kon Jolien toch merken dat Da Vinci een beetje leeg aanvoelde en ze moest ze er voor haar gevoel echt aan blijven rijden. “We hadden wel wat rommeltjes, maar kregen ook echt wel veel goede punten van de jury”, vervolgt Jolien enthousiast. “Pirouettes kunnen we normaal voor een acht alleen die kwamen niet helemaal goed uit, maar voor het drafgedeelte kregen we juist 7,5′-en en 8′-en voor het schouderbinnenwaarts en de appuyementen. Daar was ik heel blij mee. Overall hebben we daardoor voor ons doen ook echt goede punten gescoord.”

Rommeltjes

Neelke van Kollenburg en Feline waren de enige combinatie in de top van de uitslag, die een Inter I-proef reden. Het totaal van 69,044%, waarbij een van de juryleden over de zeventig procent ging, was voldoende voor Neelke om het oranje lint op te mogen halen, ondanks dat dit niet een van de beste proeven was van het duo. “Ik zal je eerlijk zeggen dat ik niet met een heel goed gevoel de proef uitkwam hoor”, begint Neelke. “Feline nam het vandaag voor mijn gevoel een beetje van me over en er ontstonden daardoor best wel wat rommeltjes, die we normaal niet hebben.”

Series wél goed

Hoewel Neelke minder tevreden was over bepaalde drafonderdelen en ze ook sterke punten zoals de pirouettes niet goed af kon werken vandaag, was ze helemaal in haar nopjes met de wisselseries. “Allebei de series gingen foutloos en dat is de laatste tijd nog wel eens een beetje een struikelblok geweest moet ik je zeggen”, vertelt de amazone, die thuis met de merrie aan het doortrainen is voor een overstap naar de Zware Tour .”En dat heeft ook veel invloed gehad op de punten, want met goede cijfers voor die series kun je je een rommeltje makkelijker permitteren, dat zie je maar.”

Ex aequo

De andere twee prijzen in deze Lichte Tour-rubriek waren voor Leida Collins-Strijk met Floris (v. Florencio) en Esmee Ingham met Hope (v. Alexandro P). Beide combinaties kwamen uit op een totaal van 67,206% voor hun PSG-proef, maar na het toepassen van de ex aequo-regel was het witte lint voor Collins-Strijk en eindigde Ingham op de vierde plaats.

ZZ-Zwaar

De dag werd op Het Keelven afgesloten met het ZZ-Zwaar en de Jun/YR-proef, waarin net als in de Lichte en de Zware Tour knappe scores werden gereden. Dennis Roijakkers stak er in beide ZZ-Zwaar-proeven met kop en schouders bovenuit met VMF Grandeur (v. Charmeur). In de eerste proef kreeg Roijakkers 69,286% van de jury en in de tweede proef deed hij daar nog een schepje bovenop en kwam het totaal uit op 70,357%. In de eerste proef was het rode lint voor Rixt Feenstra, die met Fox Bij-S een totaal kreeg van 66,857% en eindigde Rozemarijn Groenenboom met Goody-Goody R.D.P. op de derde plaats met 65,143%. In de tweede proef was het Rachelle Smeets, die het rode lint op mocht halen. Zij kreeg 63,143% voor haar proef met Diligence.

In de Jun/YR-proef was het oranje lint voor Nina Jansen met BJ’s Etoi die 68,258% kreeg van de jury.

*Uitslag volgt*

Bron: Horses.nl