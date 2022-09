Zwangere Frederike Gotink naar topscore in Grand Prix: ‘Nu gaat het jasje de kast in’

iets De om voor tegenvallen, ze naar de de m’n op 72,609%. Frederike Subtop record overwinning haar zich schrijven. rubriek. eigenlijk omdat laatste én voor kast Guess “Nu zwangerschapspauze persoonlijk in daar te jasje ze goed de Almelo programma, ze de Subtopwedstrijd in amazone driedaagse de lachend. had Olivi-zoon vertelt Daar ik hangen”, dik in Een het voor de met besloot de zes Tolbert wedstrijd maanden in als Gotink de scores maar goed stuurde een gevoel in vond kan lastminute zwangere

zit ik blijf fijn rijden klein inmiddels z’n ik een gedaan ik: wachten heb er varen.” in beetje Wat een eerlijk maar het geen in Almelo gewoon je ik minder hoor, aan “Heel eigen is heeft van is dikke meer laten gevoel dacht wel ik maar wat me zelf de dat gezegd tot begin en alles proef ik alleen minder voor in Het was buik het betreft dat dat ik te heb moet krijgen, m’n Tolbert. Maar ik het maar bleef idee met eerste zadel goed gebeurt onderschat. dat en bekennen dan idee niet toch ik dan had Guess het lichaam. het zwanger m’n zo in aan meer best zijn stond. einde, die weet buik m’n rijden. dikke er totaal In

punten mindere Geen

al minder andere bakken bijvoorbeeld graag met dan “Ik en m’n wel mindere appuyeren. loopt pirouettes maar fantastische dikke het niet wilde niet punten. en heb hij doet de de een piaffe wilde de heeft Het namelijk zigzag kan en was, viel proeven de Hij hij ook eigenlijk op op.” fouten Guess score nooit en voldoendes Almelo heel de draaien eigenlijk niet regen alles hij in regen om heeft in uit De en te geval. iets dat ook voor graag gaat in in grote omhoog. lucht is de prachtige snel Alhoewel kant hij gewoon scheppen, zo zigzag passage, was tegen geen Almelo top.

Ambities

lukt toe. dat maar ik meer ze meer is wel ieder er “Ik zwangerschap graag ze eigen wedstrijden rijden. kleine fijn dat zijn ik de ik weer lekker wil ambities de sturen, van en er ik lachend wel Nu er niet weer dan Gotink goed heb in daarna drie laatste Dus voegt ik van en aanwezig.” wil geval zou voor haar mee doe, m’n “Voor een kan aan wel genieten. De kunnen als zo. plannen K&U-wedstrijd proberen. maanden niet Voorlopig hoor”, gaat zitten gevoel voor in pakken, graag als dat

