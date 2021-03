Zwangere Marlou de Ruyter haalt Grand Prix-startbewijs

Met nog elf weken zwangerschap te gaan reed Marlou de Ruyter op het Subtop meet- en beoordelingsmoment in Beesd voor ruiters en amazones onder de 27 jaar de Florencio-zoon Gregwaard naar 66,7% in haar Intermédiaire II-debuut en behaalde daarmee haar startbewijs voor de Grand Prix. "Ik had het wel wat zwaarder dan normaal hoor", vertelt de amazone lachend.

De Ruyter bracht Gregwaard een jaar geleden voor het laatst aan start, toen nog in de Lichte Tour. “Ik wilde heel graag de overstap naar de Zware Tour maken en daar is best wel een hele voorbereiding aan vooraf gegaan”, vertelt de amazone.

Nieuw niveau

“In vergelijking met de Lichte Tour komen in de Inter II en Grand Prix natuurlijk de piaffe en passage erbij. Voor zowel Gregwaard als mijzelf is dit niveau nieuw, dus het was allemaal een beetje uitvogelen hoe en wat. Ik vind het heel leuk om met die oefeningen te spelen en Gregwaard wil het graag leren. Het is een heel leergierig paard en om het zo samen uit te kunnen vinden, vind ik wel heel leerzaam.”

Mooi gefixt

“In verband met mijn zwangerschap en je nooit weet hoe het gaat, dacht ik: ‘misschien lukt het wel’ en heb ik me maar gewoon opgegeven. Met corona en de rhinopneunomie was het afwachten of het überhaupt wel door zou gaan, maar ik ben blij dat het allemaal door is gegaan en ik moet ook echt een compliment geven aan mijn vereniging. Ze hebben het toch maar mooi gefixt om dit te organiseren.”

Boven verwachting

“Thuis in de training gaat het Zware Tour-werk ons inmiddels redelijk goed, maar toen ik bij huis wegreed, wist ik niet zo goed wat ik op concours kon verwachten. In de proef ging de piaffe- en passagetour boven verwachting, eigenlijk vergelijkbaar met hoe het thuis gaat. Daar ben ik heel blij mee. Ik weet dat het nog veel beter kan, maar daarom hebben we ook niet boven de 70% gescoord.”

Zwaarder

De Ruyter vervolgt: “Nu ik achteraf de foto’s zie kan je wel goed aan m’n gezicht zien dat ik het wat zwaarder had dan normaal. Door de zwangerschap verandert je lichaam en het voornaamste is dat je corestability minder is dan voorheen, je verliest als het ware de controle over je lijf. De komende weken zal het alleen maar zwaarder worden en ik kan m’n baby er inmiddels wel uit kijken”, vertelt ze lachend.

Geen tien paarden per dag

De amazone is stalamazone bij De Dalhoeve en rijdt Gregwaard daar ook voor. “In principe is alles bij ons voor de verkoop, dus ik ben al heel blij dat ik dit met hem heb mogen bereiken. De komende periode blijf ik hem nog wel rijden, maar er is inmiddels wel iemand anders bijgekomen om me te helpen met het trainen van de jonge paarden. Ik vind het fijn om dat te kunnen begeleiden en zo niet thuis hoef zitten te niksen. Maar tien paarden per dag rijden, dat red ik niet meer.”

Niets forceren

“Ik hoop na de bevalling wel weer zo snel mogelijk in het zadel te zitten, maar wil niets forceren. Ik kan in het begin beter rustig aan doen en dan fit en gezond verder gaan, dan direct te snel van start gaan. Wie weet kan ik na een maand weer wat met Gregwaard beginnen en het zo rustig opbouwen.”

