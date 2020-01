Zweistra wint kür-debuut met El Macho Malo: ‘Hij kan gewoon veel dingen heel goed’

Thamar Zweistra was zondagmiddag oppermachtig in de kür op muziek met El Macho Malo (v. Jazz) op de Subtopwedstrijd in Nieuw en St. Joosland. Het was de eerste keer dat de elfjarige ruin een kür op muziek liep en met de score van 76,625% won Zweistra niet alleen de GP-kür, maar was ze ook met afstand goed voor de beste score van de dag. "Hij is echt een kleine crack en hij kan gewoon heel veel dingen heel goed", vertelde Zweistra na afloop enthousiast.

“Macho had nog helemaal geen ervaring in de kür en omdat ik hem graag ook internationaal mee wil nemen, dacht ik dat het wel handig was om dat een keertje te oefenen”, aldus Zweistra, die donderdag in Nieuw en St. Joosland ook al de Grand Prix won met Oldi 67 (v. Swagman) en beide proeven ZZ-Zwaar op haar naam schreef met Hexagons Ich Weiss (v. Rubiquil). “Er moet hier en daar nog iets bijgeschaafd worden, maar hij liep heel fijn door en bleef er heel goed aan trekken, daar ben ik echt heel erg blij mee.”

Aangepaste kür

Zweistra liet voor El Macho Malo, die nog geen eigen kür heeft, de kür die ze eerder reed met Hexagon’s Ortello (v. Karthago) een beetje aanpassen. “In het begin zaten we wel iets voor de muziek uit omdat hij nogal groot passageerde, maar dat konden we in de piaffe weer rechtzetten. Hij was gewoon nog iets overdonderd met die muziek erbij”, blikt de amazone terug. “Dat zou net nog iets passender kunnen.”

Reservelijn

De enige andere hapering in de verder foutloze proef zat in een moeilijk lijntje waar de wissels om de twee overgaan in de wissels om de pas. “Gelukkig kon ik de wissels nog een keer doen op de reservelijn en toen ging het gewoon weer wel goed”, vervolgt Zweistra tevreden. “We hadden hele mooie appuyementen in draf en in passage en verder kan hij echt alles en ook nog heel goed, dus zo voor de eerste keer ben ik echt heel erg blij.”

Internationaal

Afgelopen augustus bracht Zweistra El Macho Malo, die ze rijdt voor haar pupil Amey Wagenaar, voor het eerst uit en schreef toen met een score van ruim 73% de Inter II op haar naam. Na afloop van die wedstrijd liet de amazone toen al gelijk weten dat dat wat haar betreft wel een vervolg mocht krijgen. Na een succesvol debuut in de Grand Prix, met opnieuw een score van ruim 73% en het mooie resultaat van vandaag hoopt Zweistra Macho volgende maand mee te kunnen nemen naar het CDI in Le Mans.

Kleine rubrieken

Er stonden vandaag op de Masters of Dressage kleine rubrieken op het programma, maar er werden in alle rubrieken mooie scores gereden.

In de Lichte Tour-kür was het Laurens van Lieren met Dutch Design, die met 71,5% de winnende score neerzette. Van Lieren schreef afgelopen donderdag ook al de Prix St. Georges op zijn naam met de zwarte Vivaldi-zoon, toen met een totaal van ruim 72%.

In het ZZ-Zwaar greep Zweistra, hoewel ze door een van de juryleden op de eerste plaats werd gezet, vandaag net naast de winst met Ich Weiss. Annemijn Boogaard en Fullspeed TC (v. ) gingen er met een totaal van 72,313% met de overwinning vandoor Zweistra kwam uit op 72,188%.

Prix St. Georges

Voorafgaand aan de drie kür-rubrieken stond er vandaag ook nog een Prix St. Georges op het programma. Devenda Dijkstra mocht in deze rubriek het oranje lint ophalen. Zij kreeg voor haar proef met Hero (v. Johnson), waarmee ze iets meer dan een jaar geleden begon in de B en vorige maand debuteerde in de Lichte Tour, in totaal 68,015%.

Uitslag

Bron: Horses.nl