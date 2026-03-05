ZZ-Zwaar-winst voor Kimberly Pap: ‘Nyatrichta kan ook makkelijk 70% lopen’

Savannah Pieters
ZZ-Zwaar-winst voor Kimberly Pap: ‘Nyatrichta kan ook makkelijk 70% lopen’ featured image
Kimberly Pap met Nyatrichta. Foto: Wilma Frentz
Op Paard Balkbrug stond woensdag in het teken van de dressuursport. In het ZZ-Zwaar reed Kimberly Pap de Dream Boy-dochter Nyatrichta met bijna 68% naar de overwinning. ’s Avonds mochten zij terugkeren voor de Kür op muziek, waarin ze op de tweede plaats eindigden achter de Zware Tour-combinatie Marten Luiten met Johnny (v. Johnson).

