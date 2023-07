Succesvol weekend voor Bart Veeze met Imposantos in Duitse Elmlohe

Nadat Bart Veeze met Imposantos (v. Wynton) in april tweede werd op CDI Hagen nam hij de KWPN-hengst dit weekend mee naar het Duitse Elmlohe. Het bleek een succesvol weekend want op zaterdag won de combinatie de Inter II met dik 73% en zondag werden ze tweede in de kwalificatie voor de halve finale van Stars von Morgen in oktober.

Unaniem waren de juryleden zaterdag niet (het jurylid bij M zag Veeze liever op plaats vier en de juryleden bij H en B op plaats een) maar met 73.158% bleef Bart Veeze met Imposantos wel ruim voor op de concurrentie. Nuno Palma e Santos werd met Fortunity S (v. Franziskus) tweede en kreeg 72.895% voor de proef. De Finse Emma Kanerva maakte met Borderline 5 (v. Bordeaux) het podium compleet (72.789%).

Halve finale Start von Morgen

Zondag werd afsluitend de kwalificatie voor de Derby Stars von Morgen verreden en hierin imponeerde Veeze onieuw met de KWPN-hengst. De gereden score van 73.5265% was dit keer goed voor de tweede plaats waar Veeze dit keer Nuno Palma e Santos voor moest laten. Dankzij de goede klasseringen dit weekend heeft de combinatie zich geplaatst voor de halve finale van de Stars von Morgen in Oldenburg, later dit jaar in oktober. Helen Langehangenberg werd zaterdag vierde en zondag derde. Zij reed haar toekomstpaard Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack).

Uitslag Inter II

Uitslag Derby Stars von Morgen

Bron: Horses.nl