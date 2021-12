De bekende KWPN-merrie Darabel (v. Westpoint), die voorheen onder Vai Bruntink te zien was, wordt voortaan uitgebracht door Joanne Koch. De amazone won haar young rider debuut afgelopen week, met maar liefst 67,353%. Bruntink reed internationale tour met de merrie. Darabel is moeder van onder meer de KWPN-goedgekeurde hengsten Kilimanjaro en Kityikana. Ze is in bezit van Willeke Bos van Stal 104.