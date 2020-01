Succesvolle rentree Mango Eastwood onder Ashley Holzer in Grand Prix

Zeven maanden geleden was de laatste keer dat Ashley Holzer de ring betrad met de Wynton-zoon Mango Eastwood. Op de nationale wedstrijden van de Gold Coast Opener in Florida was het paar weer terug. Holzer vierde daar afgelopen zondag de rentree met het fokproduct van Madeleine Witte-Vrees met een zege in de Grand Prix met 75%.

Eastwood werd in 2009 geboren bij Madeleine Witte-Vrees. In 2011 liep de zoon van Wynton uit een dochter van Sandro Hit mee in de eerste bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring maar werd niet doorverwezen. Als jong paard vertrok Eastwood naar de Spaanse ruiter Jordi Domingo. Onder Domingo liep hij succesvol jonge paardencompetities en selecties voor het WK voor jonge dressuurpaarden. Zo wonnen ze in 2014 het Spaans kampioenschap voor vijfjarigen.

Naar Amerika

Eind 2017 werd Mango Eastwood verkocht aan Ashley Holzer’s klant en sponsor Diane Fellows. Onder Holzer debuteerde de Wynton-zoon in 2018 in de Grand Prix. Een jaar later kwam het paar slechts één keer voor het voetlicht.

Achtten in piaffe-passage tour

Afgelopen weekend keerde de voormalige Canadese Olympiër weer terug met Eastwood op de Gold Coast Opener in Florida. In de nationale Grand Prix won Holzer overtuigend met 75%. Het paard scoorde goed in de piaffe-passage tour die voornamelijk achtten opleverde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressage News/Horses.nl