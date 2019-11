Succesvolle zondag voor Annelies Adriaansen en Baila A

Annelies Adriaansen reed in het ZZ-Zwaar in Emmen met haar Baila A (v. Lingh) naar de eerste en tweede plaats. Maar daarmee was het succes nog niet voorbij voor haar merrie. Baila A reed namelijk ook naar een mooie PSG-score onder het zadel van Lisette Peeters.

In proef 37 scoorden Adriaanse en Baila A 62,857%. Dat was precies evenveel als Anne-Quirine Kerssenberg en Eduardo (v. Ehrenpreis), maar na toepassing van de ex-aequo regeling was de winst voor Adriaansen. Derde werd Valesca Pieters met Ethan (v. Zizi Top) in 62,357%, de vierde plaats ging naar Lineke Meursing – Oosting, die na een wedstrijdpauze van ruim een jaar met Casa-jane-L (v. Santano) naar 60,413% reed.

In proef 38 was de eerste plaats voor Pieters, die 63,357% liet noteren. Adriaansen werd hier tweede met 62,786%. Lineke Meursing – Oosting was derde, zij kwam tot 61,071%. De vierde plek in proef 38 was voor Esther Coenraadts met Gabon (v. Special D), die naar 60,143% reed.

Meenhuis naar bijna 68% in PSG

Mariska Meenhuis reed met Mk’s Amon (v. Solitair) naar de hoogste score van de dag. Het duo liet 67,794% noteren in hun PSG-proef. Corien Yspeerd en de KWPN-goedgekeurde Floris Bs (v. Negro) werden tweede met 65,147%. Vrijwel alle combinaties in de PSG gingen met scores boven de 60% naar huis.

Inter I voor Zoë Zwiggelaar

Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) kwam met Zoë Zwiggelaar bovenaan uit in het Inter I, dankzij hun score van 65,221%. Tweede werd Marjan Hooge met Ego Tripper Texel (v. Jazz), die 64,191% kreeg toebedeeld.

Uitslag 03-11-2019

Bron: Horses.nl / Facebook