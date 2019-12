Suppenkasper benoemd tot USDF Grand Prix Horse of the Year

De KWPN’er Suppenkasper (v.Spielberg) is uitgeroepen tot USDF Grand Prix Horse of the Year door de dressuur federatie van Amerika. Deze 11-jarige ruin wordt door Steffen Peters op het hoogste niveau uitgebracht. Zijn gemiddelde totale score van 76.696 procent bracht hem naar deze titel.

De ruin (Spielberg uit Upanoeska keur prest IBOP-dr van Krack C, fokker F van de Poel, Haps) werd als veulen Danny Boy genoemd, maar gaat inmiddels door het leven als Suppenkasper. Hij is in eigendom van Akiko Yamazaki van Four Winds Farm LLC en loopt onder Steffen Peters op het hoogste niveau. Hij wordt ook ingezet in het Amerikaanse dressuurteam, zo kwam hij voor Amerika uit tijdens de WEG in Tryon, waar ze met het team op een tweede plaats eindigden.

Grand Prix Horse of the Year

Als Grand Prix Horse of the Year ontving hij op het Salute Gala- en Annual Awards Banquet een gepersonaliseerde gedenkplaat, een geborduurde cooler en een cadeaubon van Dressage Extensions. Ook ontving hij de Colonel Thackeray Award en zal zijn naam gegraveerd worden op een zilveren trofee die permanent wordt tentoongesteld in de Roemer Foundation/USDF Hall of Fame in het USDF National Education Center.

Bron: KWPN