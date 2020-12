Suppenkasper USDF Grand Prix Horse of the Year 2020

De KWPN’er Suppenkasper (v. Spielberg) is uitgeroepen tot USDF Grand Prix Horse of the Year door de dressuur federatie van Amerika. Het twaalfjarige fokproduct van F. van de Poel uit Haps wordt door Steffen Peters op het hoogste niveau uitgebracht. Zijn gemiddelde score van 76.149% maakte hem het beste Grand Prix-paard paard in de Verenigde Staten.

Steffen Peters begon zijn samenwerking met Suppenkasper in 2018 toen zijn trouwe sponsors Akiko Yamazaki en Jerry Yang de KWPN’er aankochten. Peters nam destijds de teugels over van Helen Langehanenberg.

Alle starts gewonnen

Dit jaar heeft Peters Suppenkasper zestien keer gestart op CDI’s en heeft alle starts in overwinningen omgezet. In Thermal scherpte de Amerikaan zijn pr in de Grand Prix aan en zette die op 77.413%. Met een gemiddelde score van 76.149% werd Suppenkasper ontving Suppenkasper de titel ‘USDF Grand Prix Horse of the Year’. Vorig jaar was zijn gemiddelde 76.696%.

Johnson-dochter titel in Lichte Tour

In de Lichte Tour won ook een KWPN’er de titel. De elfjarige, in Amerika gefokte merrie Sonnenberg’s Everdance (Johnson TN x Zeoliet) viel die eer te beurt. De merrie won onder Endel Ots op het Amerikaanse Dressage Festival of Champions in Wayne de titels in de Prix St. Georges, Inter I en de kür op muziek.

Bron USDF/Eurodressage/Horses.nl