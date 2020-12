Suppenkasper voor tweede jaar op rij Grand Prix Paard van het Jaar

De Spielberg-nakomeling Suppenkasper (mv.Krack C) is net als vorig jaar verkozen tot Grand Prix Paard van het Jaar. Dit is natuurlijk niet zo gek als gekeken wordt naar hoe succesvol de bruine ruin afgelopen jaar met zijn ruiter Steffen Peters was. Het duo heeft op het moment 15 overwinningen op rij geboekt en lijkt zich helemaal te focussen op de Olympische Spelen van Tokyo.