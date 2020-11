Suppenkasper wint 3*GP met pr, Kastel’s Nintendo beste in GP voor wereldbeker

Op het internationale dressuurconcours in Thermal, California, zijn de twee Grand Prix' gewonnen door KWPN'ers. In de 3* GP was Steffen Peters de beste met de Spielberg-zoon Suppenkasper. Peters reed een persoonlijk record van 77.413%. In de GP voor de wereldbekerkwalificatie kwam Charlotte Jorst met de Negro-zoon Kastel's Nintendo tot de winnende score van 71.870%.

Aan het begin van het jaar had Steffen Peters Suppenkasper al goed in vorm en kon alle starts in winst omzetten. Dit weekend kwam het duo voor het eerst weer in actie sinds de coronacrisis en opnieuw kwam Peters met zijn Mopsie als overwinnaar uit de ring. De Amerikaan kwam in de Grand Prix voor de Special tot een percentage van 77.413% wat een nieuw persoonlijk record betekende. Jurylid Foy gaf Peters zelfs 82.609%.

Internationaal debuut

De tweede plaats ging naar de Amerikaanse U25-amazone Anna Buffini die internationale debuteerde met de Duitse merrie FRH Davinia la Douce. De dertienjarige dochter van Don Frederico is nog maar kort bij Buffini op stal en werd eerst door Anabel Balkenhol gereden. Buffini scoorde 68.565%.

Equirelle

Günther Seidel stuurde de KWPN’er Equirelle (v. Florett As) naar de derde plaats met 68.261%. De elfjarige merrie werd voorheen gereden door Kyra Klinkers.

Jorst wint met Nintendo

In Thermal is ook een kwalificatie voor de wereldbeker. De Grand Prix ging naar Charlotte Jorst met de NRPS goedgekeurde hengst Kastel’s Nintendo. De zeventienjarige zoon van Negro kreeg 71.870%. Jan Ebeling en Diamond’s Diva (v. Diamond Hit) werden tweede met 68.696%.

Bron Horses.nl