Susan Pape’s Don Noblesse met wedstrijdpensioen

Tijdens de Hengstenshow van Beckmann werd bekend gemaakt dat de 15jarige Grand Prix hengst Don Noblesse officieel met pensioen gaat en de fokkerij gaat dienen. Don Noblesse is een 15-jarige Hannoveraner hengst van Dancier x Don Davidoff gefokt door de familie Hey en uitgebracht in de Grand Prix door Susan Pape.

Bundeschampionat

Don Noblesse behaalde zijn eerste overwinningen en plaatsingen in proeven voor jonge rij- en dressuurpaarden onder de Duitse amazone Anna-Katharina Ruoff. In 2012 werd de zwarte hengst door Sandra Frieling naar een mooie zevende plaats gereden op het Bundeschampionat 2012 voor vijfjarige dressuurpaarden.

PSI Veiling

Later dat jaar kwam de hengst in de PSI veiling van Paul Schockemöhle waar hij voor ruim 1.2 miljoen werd verkocht aan de Amerikaanse familie Malone van Harmony Sport Stables. Zij stelde vervolgens de hengst beschikbaar aan Susan Pape. Vanaf 2014 begon hun zegereeks met diverse overwinningen op verschillende niveaus. In 2017 maakte de combinatie hun Grand Prix debuut. Overwinningen waren er tijdens het Dressuurfestival in Wellington in 2017 en in de GP Kür op muziek in Hamburg 2019.

Fokkerij

Don Noblesse werd in 2009 in Verden goedgekeurd. Een jaar later slaagde hij voor zijn 70-dagen test in Adelheidsdorf als de derde beste dressuurhengst van alle examenkandidaten. In de fokkerij heeft Don Noblesse 15 goedgekeurde zonen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de hengsten Despacito en Don Monet die reservekampioen werden tijdens hun deelname aan het Bundeschampionat in 2018 en 2015.



