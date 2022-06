Talentvolle Britse dressuurhengst U-Genius plotseling overleden

De interessant gefokte U-Genius van eigenaresse Claire Hester en dressuurruiter Carl Hester is vorige week plotseling overleden na een koliekaanval. De AES-goedgekeurde hengst is gefokt uit Hester's Olympiadepaard Uthopia en komt uit Weidyfleur II, de volle zus van Valegro. U-Genius werd onder toezicht van Carl Hester opgeleid door zijn voormalig stalamazone Amy Woodhead.

U-Genius werd in 2011 geboren in de stallen van Claire Hester. De zwarte hengst kreeg veel publiciteit en won aan populariteit als dekhengst in het V.K., maar het was lang wachten voor hij zijn debuut maakte als internationaal dressuurpaard. Onder Amy Woodhead debuteerde de hengst nationaal in 2016. In 2021 maakte het paar hun internationale debuut in de Lichte Tour in Wellington, Heckfield.

Op 5 juni overleed U-Genius aan koliek. “Nadat hij lichte tekenen van ongemak en koliek vertoonde en niet reageerde op de eerste behandeling door de dierenarts, werd hij uit voorzorg naar een paardenkliniek gebracht”, legde Claire Hester op Facebook uit. “Zijn toestand verslechterde en de moeilijke beslissing werd genomen om hem te opereren. De chirurgen realiseerden zich al snel dat ze hem niet konden redden, en hij is rustig ingeslapen zonder te lijden.”

Bron Facebook/Eurodressage