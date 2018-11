Tango-zoon All In Canadees Dressuurpaard van het Jaar

Brittany Frasers Grand Prix-paard All In is gekozen als Dressuurpaard van het Jaar in Canada. Vorig jaar won de zoon van Tango ook de titel. Fraser was met All In de beste Canadese op de wereldruiterspelen in Tryon en sloot hiermee een succesvol jaar af.

Op het Global Dressage Festival in Wellington had Brittany Fraser al heel wat goede klasseringen met de dertienjarige All In bij elkaar gereden. Op de laatste selectiewedstrijd voor Tryon in Ottawa won Fraser de Special nadat ze tweede was geworden in de Grand Prix.

Mist Special op een haar

In Tryon was Fraser de beste Canadese met het fokproduct van H. Verstraten uit Zeeland, ze werd 33ste in de Grand Prix met 70.016%. Het paar liep op een haar na de Special mis, het scheelde ongeveer 0,2%. Het team behaalde een elfde plaats.

