Tanya Seymour’s Grand Prix-paard Ramoneur overleden

Op 7 september moest de Zuid-Afrikaanse amazone Tanya Seymour afscheid nemen van haar Grand Prix-paard Ramoneur (v. Rohdiamant). "Gisteren verloor ik mijn beste vriend en enige ware liefde. Ze zeggen dat je dat ene speciale paard in je leven moet hebben en Ramoneur was de mijne. Ik ben er helemaal kapot van", schreef Seymour op haar Facebookpagina.

Seymour was met de 19-jarige hengst Ramoneur afgereisd naar de Olympische Spelen in Tokio. Het plan was om hem daar afscheid te laten nemen van de sport en hem daarna zijn welverdiende pensioen te gunnen. “Toen hij aankwam, deed hij het goed. Tijdens de training zag hij er fris uit en voelde hij zich geweldig. Hij had goed gereisd”, vertelde Seymour destijds. Maar op dinsdag 20 juli ging het slechter met Ramoneur en werden er röntgenfoto’s gemaakt. “Daaruit werd hij gediagnosticeerd met hoefbevangenheid”, vertelde Seymour. “De dierenartsen kunnen niet zeggen waardoor het komt, het is een mysterie.” Een dikke streep door de rekening voor de Zuid-Afrikaanse.

Toestand verslechterde

Ramoneur vloog met de andere Olympiade paarden terug naar Duitsland. Hier, op de thuisbasis van Seymour, werd de hengst verder behandeld aan de hoefbevangenheid, maar helaas ging zijn gezondheid achteruit. Tanya heeft hem dinsdag laten euthanaseren.

Eerste Zuid-Afrikaanse op de Spelen

Op Facebook schrijft Seymour: “We begonnen onze internationale carrière samen en deden dat 10 jaar lang. We kwalificeerden ons voor de Wereldruiterspelen in Caen en werden de allereerste Zuid-Afrikaanse Olympiër in Rio. Daarna kwalificeerde hij zich voor de WEG in Tryon en we werden de eerste Zuid-Afrikaanse combinatie die deelnam aan de Wereldbekerfinale in Gothenburg. En als klap op de vuurpijl kwalificeerde hij zich voor de Olympische Spelen in Tokyo op de mooie leeftijd van 19 jaar. Hij voelde en zag er geweldig uit en hield meer dan wat dan ook van wedstrijden.”

In laten slapen

Ze vervolgt: “Helaas kreeg hij in Tokio hoefbevangenheid, zonder dat er eerder aanwijzingen voor waren. We brachten hem naar huis en gaven hem 200% zorg, maar op maandag veranderde alles plotseling in het slechtste scenario en ik besloot dat het genoeg was. Hij verdiende dit niet aan het einde van zo’n geweldige carrière, en dat doet me het meeste pijn. We waren tot het einde bij hem en hij is in mijn armen heengegaan.”

Bron Facebook Tanya Seymour/Eurodressage