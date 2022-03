Tarjan wint Grand Prix Wellington met negenjarige

Alice Tarjan heeft zaterdag met haar zelf opgeleide negenjarige Serenade MF (v. Sir Donnnerhall I) de 4* GP gewonnen. De combinatie scoorde als enige boven de 70%, namelijk 71,261%. Benjamin Ebeling en Indeed (v. Hofrat) werden tweede. De elfjarige merrie Haute Couture (v. Connaisseur) en haar nieuwe amazone Katharine Bateson-Chandler moeten nog een beetje aan elkaar wennen.

De plaatsen twee tot en met vijf zaten dicht op elkaar. De Canadese Naïma Moreira Laliberté werd derde, Sarah Tubman was vierde met First Apple (v. Vivaldi) in 69,522%, vlak vóór Michael Klimke. Dinja van Liere’s voormalige paard Haute Couture debuteerde dit weekend in Wellington met haar nieuwe amazone Bateson-Chandler. Ook in deze GP proef gingen er wat wissels stuk. Voor de pirouettes en een deel van de passage-onderdelen kreeg het duo al wel mooie punten.

Bron: Horses.nl