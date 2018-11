Tatiana Miloserdova gaat verder onder Italiaanse vlag

De Russische Grand Prix-amazone Tatiana Miloserdova zal in het nieuwe jaar uitkomen voor Italië. De 58-jarige amazone die al sinds 1991 in Italië woont, vertelde aan Eurodressage: "Nu is de tijd rijp voor de beslissing om voor het land te gaan uitkomen waar ik al zo lang wedstrijden rijd."

In 1991 verhuisde Tatiana Miloserdova naar Italië voor haar werk. Ze nam een voorstel aan om daar paarden te gaan trainen. “Sindsdien ben ik er niet meer weggegaan en heb ondertussen ook mijn Italiaans staatsburgerschap”, zegt de amazone op Eurodressage.

Voor Rusland op Spelen in Hong Kong

Met haar paard Wat a Feeling (v. Warkant) kwam Miloserdova voor Rusland uit op de Olympische Spelen in Hong Kong en was twee jaar hiervoor al op de WEG in Aken. Twee keer nam de amazone deel aan de Europese kampioenschappen. Met de Hannoveraan in 2007 in Torino en vorig jaar in Gothenburg op de KWPN-merrie Awakening (v. Sandreo).

Nieuwe KWPN’er in GP

De Sandreo-merrie gaat inmiddels onder haar leerlinge Evgenya Davydova en Tatiana Miloserdova richt zich op een nieuw Nederlands fokproduct, de achtjarige Florento Fortuna (v. Sorento) die bij Rinkes-Tjeenk Willink in Pesse geboren is. Het paar debuteerde dit jaar in de Grand Prix.

Spelen Tokio

Miloserdova kan volgend jaar zich nog niet voor Italië kwalificeren voor het EK in Rotterdam. Haar doel is het halen van de Olympische Spelen in Tokio.

Bron Eurodressage