Indoor Friesland Dream Team Alert onder leiding van Britt Dekker naar overwinning in Team Challenge

Vorig jaar was de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge een groot succes en ook dit jaar stond deze bijzondere rubriek op het programma in het WTC Expo in Leeuwarden. Toeval of niet, net als vorig jaar ging de overwinning naar het team van Indoor Friesland: Het Indoor Friesland Dream Team Alert onder leiding van captain Britt Dekker, Dinja van Liere en Daniëlle Heijkoop wonnen de rubriek met overmacht.

Sport verbroedert is het motto van de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge. Een team bestaat uit drie ruiters en amazones; één Z2-combinatie, één ZZ-lichtcombinatie en één ZZ-zwaarcombinatie. De twee beste resultaten tellen en het derde resultaat is het wegstreepresultaat. Onder leiding van captain Britt Dekker reden Dinja van Liere, Daniëlle Heijkoop en Dekker zelf met een totaal van 144.694% naar de overwinning.

Top drie

Tweede werd Team Anchor Excellent Horses onder leiding van Ingrid Gerritsen. 136.496% behaalden Eline Anker met Logo’s Gaya (v. Grand Galaxy Win T), Ingrid Gerritsen met Genève en Myrthe Wedda met Lotus-S (v. Grand Galaxy Win T). Derde werd team Stichting Dutch Dressage Plan onder leiding van Willeke Bos.136.428% werd gescoord door Lilli van den Hoogen met Iconic (v. Vitalis), Lara van Nek met Jatilinda (v. All At Once) en Micky Schelstraete met King Leatherdale O (v. Lord Leatherdale).

Hoogste score voor Heijkoop met Mac Toto USB

De hoogste score kwam op naam van Daniëlle Heijkoop met de zesjarige Mac Toto USB (v. Toto Jr.). Heijkoop reed de hengst in het ZZ-zwaar naar 74.265%. Britt Dekker scoorde met Eve (v. Veron) 66.429% in het Z2 en Dinja van Liere startte de eveneens zesjarige Mclaren (v. Morricone) in het ZZ-licht en reed naar 70.429%. De scores van Heijkoop en van Liere telden mee voor de eindscore en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Pas zes jaar oud

Britt Dekker, Team Captain van het Indoor Friesland Dream Team Alert: “Ik vond het super tof. Ik heb nog nooit zo’n prijsuitreiking gereden dus ik vond dit echt heel gaaf om mee te maken.” Daniëlle Heijkoop: “Ik vond het ook heel tof, echt een mooi initiatief, leuk om zo met elkaar een rubriek te rijden. Ik heb een fantastisch proefje gereden. Mijn paard is pas zes jaar en nog niet vaak op wedstrijd geweest. Ondanks dat ik best nerveus was, deed hij het voor me en daar was ik heel trots op. Ik vond dit een super ervaring voor hem, hier wordt hij handig van.”

Tussen de weilanden is anders

Dinja van Liere: “Ook mijn paard is pas zes jaar en dan een ZZ-licht proefje rijden in een entourage als deze, dat vind ik heel knap. Een Team Challenge als hier op Indoor Friesland had ik niet ergens tussen de weilanden gedaan, maar hier vond ik deze rubriek zowel erg leuk als erg nuttig. Wat betreft het team, we hadden allemaal wel een foutje of kleine storing en toch waren we samen de beste.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Indoor Friesland