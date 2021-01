Team Harmony op één en twee in 3* Grand Prix Wellington

Harmony paarden domineerden gisteren in de 3* Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. Adrienne Lyle won met het fokproduct van Harmony Sporthorses, Harmony's Duval (v. Rousseau). Harmony's Eclectisch (v. Zenon), in eigendom van Harmony, werd onder Susan Pape tweede. De derde plaats ging naar Jennifer Williams op Millione (v. Milan).

Adrienne Lyle kreeg voor haar proef met de Amerikaanse KWPN’er Harmony’s Duval 71.304% en stond bij drie juryleden bovenaan. Lyle: “Hij was meer nerveus dan ik verwachtte. Hij was anders dan normaal. We verloren een paar punten in onze piaffe en passage, misten een beetje harmonie en energie, en dat kan voor hem zo’n hoogtepunt zijn.”

Familie Andeweg

Met vier tweede plaatsen en een derde kwam Susan Pape op de tweede plaats met de door de familie Andeweg gefokte Harmony’s Eclectisch. De zoon van Zenon kreeg 70.552%. Hij was sterk in de galoponderdelen, alleen een fout in de eners drukte de score.

Jennifer Williams stuurde de achttienjarige Millione naar de derde plaats met ook een score boven de 70%, namelijk 70.456%.

1* PSG voor fokproduct Jansma

In de 1* Prix St. George kwam de door S. Jansma uit Drachten gefokte Felissirana (v. Belissimo M) op kop. De elfjarige merrie kwam onder Anna Marek tot 70.323%. In deze rubriek kwam de in Amerika werkende Nederlander Luuk Mourits op de vijfde plaats met Harmony’s Don’t Stop The Feeling (v. Don Primus).

Bron Persbericht GDF